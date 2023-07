F1 | Leclerc: "Il lavoro ha pagato, ma Red Bull è lontana"

Secondo a 820 millesimi, ma primo sulla griglia di domenica. Nonostante la seconda posizione nelle qualifiche odierne, domenica pomeriggio Charles Leclerc prenderà il via dalla pole position grazie alla penalità rimediata da Max Verstappen per la sostituzione del cambio sulla sua RB19 che lo farà scivolare fino alla sesta casella.

Alla fine del primo tentativo della Q3, in realtà il monegasco si trovava in testa al gruppo di poco meno di un decimo e mezzo, nonostante un piccolo errore in curva uno dove era arrivato leggermente lungo dovendo così andare in fase di trazione sul cordolo. Tuttavia, nel secondo run c’è stato ben poco fare nei confronti del pilota della Red Bull, il quale ha annichilito la concorrenza rifilato ben otto decimi di distacco alla Rossa del monegasco.

Leclerc ha poi effettivamente migliorato il proprio tempo nel primo settore, arrivando a pareggiare il crono di Verstappen anche nel terzo intertempo. Tuttavia, l’alfiere della Rossa non è riuscito a reggere il passo nella zona centrale del tracciato, dove ha perso circa sette decimi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Al di là del distacco finale, Leclerc si è detto soddisfatto del risultato odierno, soprattutto tenendo a mente le condizioni del tracciato, con una singola linea asciutta nel settore centrale, specie in curva 8 e 9. Proprio sotto questo punto di vista, dopo aver recentemente ammesso di avere difficoltà in condizioni miste, in particolare a trovare aderenza con le gomme slick su un circuito umido, Leclerc ha considerato la sua prestazione in Q3 come un premio per gli sforzi messi nel tentare di trovare una soluzione.

“Non è stata una brutta qualifica per noi, soprattutto in queste condizioni. È sempre difficile mettere insieme tutto. Ho lavorato molto in queste condizioni, visto che qualche gara fa non mi sentivo molto a mio agio. E sembra che questo abbia dato i suoi frutti”, ha spiegato il monegasco, prima di aggiungere che forse ci poteva essere qualcosina da rivedere lato strategia, avendo lasciato il box troppo presto nell’ultimo run.

“Siamo partiti un po' troppo presto per l'ultima manche, ma la pole non era certo per noi oggi. E Max era troppo veloce. Ma avremmo potuto essere un po' più vicini. Detto questo, abbiamo un'ottima posizione di partenza per domenica. Vediamo come andrà”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Qualche rischio lo si è visto in Q2, quando nel suo primo giro lanciato Leclerc è stato ostacolato dal pilota della Haas Kevin Magnussen (ora chiamato dai commissari), il quale era rimasto in traiettoria dopo aver urtato il muro nel tentativo di passare sul traguardo prima dello scadere del tempo, potendo così fare un altro giro. Ciononostante, il monegasco ha comunque avuto l’opportunità di effettuare un’altra tornata, potendo così segnare un tempo valido per accedere alla manche conclusiva.

“È stato davvero difficile. C'era anche Kevin che è andato a muro e poi ha continuato davanti a me. Quindi non ho fatto un giro e poi nell’ultima tornata hai tutta la pressione che devi mettere, e in quelle condizioni non è stato facile. Ma alla fine è andato tutto bene. Quindi sì, sono contento. Detto questo, c'è ancora molto lavoro da fare per raggiungere le Red Bull”, ha aggiunto Leclerc.