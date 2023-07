F1 | Spa, Libere 1: Sainz nel diluvio porta la Ferrari davanti

Pioggia e condizioni di grande pericolo. La prima e unica sessione di prove libere del GP di Belgio non è stata troppo indicativa per l'acqua che sta caratterizzando il weekend belga e preoccupa i team per l'utilizzo delle gomme intermedie allocate che sono poche.

Solo quindici piloti hanno chiuso un tempo, ma chi ha percorso più strada ha coperto nove giri, per cui possiamo dire che l'ora trascorsa è stata inutile per il seguito del fine settimana che comprende oggi stesso le qualifiche per il GP e domani con il turno cronometrato e la Sprint race.

Il più veloce è stato Carlos Sainz che ha girato in 2'03"207 con la Ferrari calzata dalle gomme full wet: lo spagnolo ha completato nove giri prima della bandiera rossa che si è resa necessaria a causa del lungo di Logan Sargeant che è andato a sbattere all'ingresso della chicane di Les Combes dopo aver perso direzionalità con l'anteriore della Williams FW45. L'americano per fortuna ha urtato a una velocità non elevata e il danno è stato tutto sommato limitato.

Il ricordo della morte del 18enne olandese Dilano van't Hoff all'inizio del mese nella gara di Formula Regional ha condizionato pesantemente l'attività in pista a causa della limitata visibilità per lo spry che si genera con l'acqua che viene evacuata dalle gomme da bagnato Pirelli.

Dietro alla SF-23 di Sainz ci sono le due McLaren di Oscar Piastri con 2'03"792 a mezzo secondo dal madrileno, ma con le Intermedie. L'australiano ha preceduto il compagno di squadra Lando Norris staccato di 1"277 sempre con le verdi e poi troviamo Charles Leclerc con la seconda Ferrari con un distacco di quasi cinque secondi.

Non ha senso, quindi, parlare di valutazioni tecniche: abbiamo visto molti piloti commettere tanti errori, per fortuna senza particolari conseguenze con lunghi e testacoda nei più svariati punti dell'insidiosa pista.

Max Verstappen non ha siglato un tempo con la Red Bull perché ha fatto solo due out-in: l'olandese non ha ancora montato il quinto cambio che gli farà scattare una penalità di cinque posizioni nella griglia della gara di domenica. La squadra di Milton Keynes provvederà alla sostituzione della trasmissione prima delle qualifiche.