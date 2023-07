F1 | Pat Fry lascia Alpine per accasarsi in Williams

Le operazioni di ristrutturazione in seno ad Alpine continuano e interessano anche il dipartimento tecnico. Pat Fry, direttore tecnico del team che ha sede a Enstone, lascerà il proprio incarico (l'annuncio dovrebbe arrivare nella giornata di oggi) per andare a occupare un altro ruolo di spicco in Williams.

Fry finirebbe per entrare in gardening leave, periodo di pausa forzata che i tecnici devono rispettare tra una mansione e un'altra in due team differenti. Inizierà a lavorare a Grove negli ultimi mesi dell'anno in corso, per la precisione a partire da novembre.

Non si tratta solo di ristrutturazione da parte di Alpine, ma anche della ricostruzione firmata da Williams, che nel corso degli ultimi mesi ha dovuto fare i conti con le partenze del team principal Jost Capito - rimpiazzato dall'arrivo importante di James Vowles - e del direttore tecnico François-Xavier Demaison (ora direttore tecnico di Hyundai Motorsport nel WRC).

Sin dal suo arrivo, James Vowles ha più volte dichiarato di avere il compito di lavorare sulla ristrutturazione del reparto tecnico e aerodinamico della Williams per cercare di far tornare il team a lottare almeno per le posizioni di centro gruppo a breve-medio termine.

Pat Fry, Chief Technical Officer di Alpine F1 Team e Laurent Rossi, Chief Executive Office di Alpine. Photo by: Alpine

Fry lascia così Alpine a 3 anni esatti dal suo arrivo a Enstone, avvenuto all'inizio della stagione 2020. Nel corso della sua carriera, l'ingegnere ha fatto il suo esordio in Formula 1 nel 1987 con Benetton, per poi passare in McLaren nel 1993.

A Woking è stato progettista capo e autore delle monoposto del 2005, del 2007 -- la monoposto coinvolta nella Spy Story - e 2009, la prima vettura dotata di KERS a vincere un gran premio di Formula 1 nelle mani di Lewis Hamilton.

Nel 2010 è approdato in Ferrari, all'inizio dell'era Fernando Alonso, con il ruolo di direttore tecnico. Ha lasciato Maranello nel 2014, prima stagione del regolamento ibrido. Nel biennio 2016-2017 ha ricoperto un ruolo di consulente tecnico per il team Manor Racing, prima di fare ritorno per un breve periodo alla McLaren.

Nel novembre del 2019 Renault aveva annunciato il suo ingaggio e, 3 anni più tardi, ecco l'addio per approdare al lido Williams. Intanto Alpine è in continua ristrutturazione e si prevedono ulteriori, importanti manovre a Enstone.

James Vowles, Team Principal, Williams Racing: "A nome di tutta Williams Racing, sono lieto di dare il benvenuto a Pat. Le sue conoscenze e la sua esperienza rafforzeranno ulteriormente le capacità tecniche del team e la ricerca dell'eccellenza mentre costruiamo il prossimo capitolo della Williams. Pat è stato parte integrante di squadre vincenti nel corso della sua carriera, è uno degli esperti più rispettati del nostro settore e sono entusiasta di iniziare a lavorare con lui quando entrerà a far parte del team a novembre".

Queste invece le parole di Pat Fry, chief technical officer di Williams a partire dal prossimo novembre: "Sono entusiasta di entrare a far parte della Williams Racing come Chief Technical Officer. Il team ha una ricca eredità in Formula 1 e sono entusiasta di contribuire al suo futuro successo. Credo nel potenziale della squadra e, insieme, cercheremo di raggiungere l'eccellenza in pista e fuori".