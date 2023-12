F1 | Ricciardo: "L'AlphaTauri non è più uno junior team"

Ricciardo e Yuki Tsunoda rappresentano la formazione di piloti con maggiore esperienza che il team ha impiegato dalla sua prima stagione come Toro Rosso nel 2006. I proprietari della Red Bull hanno riaffermato il suo impegno a far progredire la struttura faentina sulla griglia di partenza sotto la nuova gestione del CEO Peter Bayer e del team principal Laurent Mekies.

Il nuovo nome e il pacchetto di sponsorizzazione del titolo saranno resi noti nei prossimi giorni, quando la FIA rivelerà l'elenco ufficiale degli iscritti al Campionato del Mondo di Formula 1 del prossimo anno.

"Sento che stiamo andando nella giusta direzione", ha detto Ricciardo. "Sento che hanno agito o fatto del loro meglio per farlo accadere o per farlo funzionare. Quindi, onestamente, non posso chiedere molto di più al momento. Ovviamente ora si tratta solo di capire quanto velocemente potremo montare nuovi pezzi sulla vettura, e così via".

"Non voglio essere paternalista, ma la mentalità è quella giusta. Mi sembra che ci stiamo incontrando tutti nel posto giusto e guardiamo avanti. Penso che apprezzino l'esperienza che ho, e credo che questo sia molto importante per andare avanti, e sono motivati".

"Sento che questa non è più un junior team. E penso che, con molti progetti per il prossimo anno, speriamo di poterlo dimostrare in pista e di ottenere più punti, come nelle ultime gare".

Photo by: Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo, AlphaTauri

Ricciardo è ottimista riguardo ai cambiamenti che la squadra sta subendo, con nuovi sponsor americani che fanno parte della sua nuova identità.

"Sento che per me ci sono molte cose che stanno tornando al loro posto ed è davvero eccitante", ha detto. "Penso che ci sia anche una squadra che si sta ricostruendo, un po' come ho fatto io in questa fase della mia carriera. Quindi siamo tutti su un percorso simile".

"Direi che c'è molta fiducia, molta sicurezza. E credo che la stagione di Yuki sia stata molto positiva e che abbia dato prova della sua abilità. E penso che il team abbia molta fiducia in me, e che mi vedano ancora come un pilota della Red Bull e per i risultati che ho ottenuto, e non come un pilota della McLaren e per i risultati che ho ottenuto lì. Quindi siamo tutti in una buona posizione".

Anche se la squadra è uscita sconfitta contro la Williams nella lotta per il settimo posto nel Mondiale Costruttori 2023, Ricciardo dice che non è stato un duro colpo, vista la sua bassa posizione nella prima metà dell'anno.

"Ovviamente non ero a bordo nella prima parte della stagione", ha detto. "Ma il modo in cui la squadra si è trasformata, gli aggiornamenti che ha portato, siano stati positivi. E poi mi piace pensare che Yuki ed io ci siamo spronati a vicenda".

"Quindi penso che la squadra possa essere entusiasta per il prossimo anno. Certo, un settimo posto non sarebbe stato male, ma qualche gara fa si parlava di non arrivare decimi. Quindi il settimo posto sarebbe stato una sorta di bonus. E ci dà qualcosa in più per cui lottare l'anno prossimo".