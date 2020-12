Verstappen: "Non ho nulla da perdere, attaccherò dall'inizio"

Terzo posto per Max Verstappen nelle Qualifiche del GP di Sakhir, con un pizzico di amarezza per quanto fatto vedere in Q3.

Al volante di una Red Bull che sulla versione "ovale" della pista del Bahrain ha dimostrato di potersela giocare con le Mercedes, l'olandese aveva ottenuto il crono migliore nel primo tentativo effettuato nella terza manche.

Successivamente i miglioramenti di Valtteri Bottas e George Russell lo hanno relegato alla seconda fila, ma comunque con la possibilità domani di combattere per il podio contro le W11.

"Da parte nostra abbiamo fatto una buona qualifica, ho cercato di stare il più vicino possibile alle Mercedes e il fatto di esserci riuscito mi rende contento, anche se parte del merito è del tracciato così corto", ammette Verstappen, che fra l'altro avrà il vantaggio di partire dal lato pulito della pista e con gomme "rosse" morbide.

"Domani al via avremo una gomma diversa rispetto agli altri, sarà molto interessante vedere come si svilupperà la gara per noi. Come già accaduto in passato, non abbiamo nulla da perdere, cercheremo di divertirci e vediamo che risultato ne verrà fuori".

Max è uno che non si è mai tirato indietro nei ruota a ruota, dunque ci sarà da aspettarselo bello carico anche in questo penultimo round della serie 2020 con la RB16.

"Quando sarà possibile attaccherò, chiaramente non vedo l'ora di cominciare per provarci e la partenza sarà molto importante perché poi bisognerà gestire i giri e il traffico".