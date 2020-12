Vettel: "Sorpreso dell'eliminazione, ma mancava potenza"

Altra eliminazione in Q2 per Sebastian Vettel, che nella serata di prove cronometrate per definire la griglia di partenza del GP di Sakhir non è andato oltre il 13° tempo.

Il tedesco fin da ieri non si è trovato a proprio agio con la sua Ferrari SF1000 sulla versione "ovale" del tracciato del Bahrain, che essendo così corto implica di sbagliare il meno possibile.

Per questo il mezzo secondo di distacco accusato dalla vetta nella seconda manche risulta piuttosto pesante per Vettel, che non può nascondere la propria delusione.

"Sono piuttosto sorpreso dell'eliminazione, onestamente non me l'aspettavo e non so cosa sia andato storto", ha ammesso 'Seb', che oltretutto aveva visto sostituire la power unit sulla sua monoposto dopo le Prove Libere 3.

"I ragazzi del team sono stati fantastici a completare il lavoro così rapidamente, anche se l'operazione è risultata uno svantaggio per noi perché in rettilineo perdevo parecchio in termini di potenza più che per via del traffico".

"Nel settore centrale faticavo a trovare quel qualcosa in più, anche se oggi la macchina andava meglio rispetto alla giornata di ieri, nella quale avevamo provato soluzioni che non avevano funzionato".

A questo punto Vettel si ritroverà a partire non solo dal centro del gruppo, quindi col rischio di trovarsi invischiato nel traffico, ma anche costretto ad una difficile rimonta.

"La chiave per fare una buona gara saranno sicuramente la gestione gomme ed evitare il più possibile il traffico, che su una pista così corta è un problema".