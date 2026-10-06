MotoGP | VR46 omaggia l'Indonesia con il Garuda sulla livrea delle sue Ducati per Mandalika

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In occasione della gara di Mandalika, la squadra di Tavullia scenderà in pista con una livrea speciale che omaggia l’Indonesia con il suo simbolo: il Garuda. La livrea è stata presentata oggi a Jakarta a casa di Pertamina Lubricants. 

Redazione Motorsport.com
Redazione Motorsport.com
Pubblicato:
La livrea in Indonesia del Pertamina Enduro VR46 Racing Team

La livrea in Indonesia del Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Foto di: Media VR46

Il GP dell’Indonesia rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per il Pertamina Enduro VR46 Racing Team che, per il terzo anno consecutivo, scende in pista con una livrea speciale dedicata al Paese che è diventato una seconda casa per la squadra di Tavullia. Presentata nella Production Unit di Pertamina Lubricants a Jakarta nella giornata odierna, la livrea celebra il legame tra il Pertamina Enduro VR46 Racing Team e l’Indonesia attraverso il suo simbolo: il Garuda. 

Originario della mitologia Indù e Buddista, il Garuda è noto come il “vahana”, ovvero il veicolo del dio Vishnu. Successivamente adattato alla cultura indonesiana grazie ai racconti mitologici, il Garuda è diventato l’emblema della Repubblica dell’Indonesia – chiamato Garuda Pancasila – con il motto “Bhinneka Tunggal” (uniti nelle diversità). 

Il Garuda rappresenta lo spirito combattivo e il coraggio, caratteristiche che ben si accomunano con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Così, in occasione del GP Pertamina dell’Indonesia, ecco la livrea speciale dedicata al simbolo del Paese asiatico: il Garuda si posa sulla Ducati Desmosedici GP, con le ali spiegate che lambiscono i due lati della moto e la testa sul serbatoio.

La livrea in Indonesia del Pertamina Enduro VR46 Racing Team

La livrea in Indonesia del Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Foto di: Media VR46

I colori dominanti sono quelli dell’Indonesia, il bianco e il rosso, con il primo da sfondo e il secondo a rappresentare il Garuda. Si aggiungono poi le fiamme, raffigurate in oro. A questi colori si unisce il caratteristico giallo fluo del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, ben presente sul cupolino. Come sempre, tutto ideato e disegnato da Aldo Drudi e Drudi Performance.

Non solo la livrea sarà sotto i riflettori a Mandalika: in occasione del GP Pertamina d’Indonesia, il Pertamina Enduro VR46 Racing Team indosserà una maglia speciale Kappa che riprende la rappresentazione del Garuda con gli stessi colori della livrea per incarnare pienamente lo stile indonesiano, così come un cappellino speciale con gli stessi colori - tutto disponibile su Kappa e VR46 Tribe. 

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Media VR46

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