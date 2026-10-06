Ford convinta: "Il WRC sta cambiando nel modo giusto e ci aiuterà ad imparare e crescere"

Il ritorno di Ford Racing nel WRC a partire dalla prossima stagione sportiva è stata la grande notizia che ha deliziato gli appassionati dei rally negli ultimi giorni.

La Casa dell'Ovale Blu ha scelto di appoggiare i nuovi regolamenti che entreranno in vigore già nel 2027 con vetture Rally2 dotate di un rinnovato kit, in attesa di giungere poi negli anni futuri ad un nuovo mezzo che possa ridare il meritato lustro al Mondiale.

Come quasi sempre accade, le competizioni servono anche ad acquisire esperienza da riportare nella propria gamma di prodotti stradali ed è qui che entrano in gioco i fattori chiave che hanno convinto il Costruttore statunitense a fare questo grande passo.

Nell'incontro di presentazione del programma Ford Racing, cui ha preso parte anche Motorsport.com, Jim Baumbick (Presidente di Ford Europa) ha illustrato quelli che sono i piani di rilancio del marchio a livello sportivo-rallystico, in parallelo con la crescita e l'espansione a livello globale nel ramo prodotto di serie.

"Ad inizio anno abbiamo parlato del rinnovare la nostra gamma di autovetture e abbiamo annunciato che, entro la fine del 2029, il nostro piano prevede il lancio di cinque modelli completamente nuovi costruiti in Europa per i clienti europei. Si tratta di una piccola hatchback elettrica, un piccolo SUV elettrico, due ulteriori crossover multi-energia Rally-Bred, oltre al SUV compatto robusto multi-energia, il Bronco, membro della famiglia Global Bronco che abbiamo progettato appositamente per l'Europa", spiega Baumbick.

"Penso sia importante che sappiate che per noi Rally-Bred non è solo un termine commerciale legato a pubblicità, stile e cose del genere. Si tratta di una promessa che vogliamo fare ai nostri clienti. Puntiamo tutto sull’emozione e sul suscitare emozioni, e vogliamo infondere in questi veicoli l’anima, la reattività e le capacità del rally. Sappiamo, grazie alla nostra strategia piuttosto ampia che unisce pista e strada, che dobbiamo dimostrarlo dove conta davvero per rendere credibili queste affermazioni, e certamente ciò è rafforzato dalla nostra tradizione".

Jon Armstrong, Shane Byrne, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Foto di: M-Sport

Una tradizione fondata da tempo nei rally, dove anche in anni difficili per la categoria il marchio Ford è comunque sempre stato presente sotto forma di vetture schierate e preparate da team clienti, oltre che - ovviamente - M-Sport, da anni la squadra di riferimento per la categoria Rally1 con le sue Fiesta e Puma.

"La strategia di cui parlavo prima spiega perché torneremo come squadra ufficiale della Casa madre per la prima volta dal 2012. Per noi il rally è qualcosa di più di una semplice competizione: lo consideriamo un ambiente in cui si crea un legame incredibile con i clienti".

"Un paio di mesi fa ho avuto l’occasione di recarmi al Rally di Finlandia ed è stato incredibile vedere centinaia di migliaia di persone accorrere per ammirare queste auto straordinarie e i piloti sfrecciare davanti ai loro occhi. Ma ciò che davvero prende vita è l’enorme carica emotiva e la comunità che si è creata attorno al rally".

"Crediamo che quell’emozione sia il legame che possiamo creare con i nostri clienti ed è qualcosa che, quando si parla con le persone di Ford, della sua tradizione e della sua eredità, il rally viene sempre in mente".

"Abbiamo una lunga storia nel rally ed è meraviglioso fare questo annuncio nel nostro 125° anno di Ford Racing. Il ritorno al WRC è direttamente collegato alla nostra strategia di marca 'Ready, Set, Ford'; fa parte di questo impegno sui prodotti, nell’ambito del quale abbiamo analizzato quali fossero i nostri punti di forza fondamentali nel loro insieme".

Presentazione Ford Racing Foto di: WRC

Un insieme che comprende sia le gare in pista - dove il marchio Ford ormai è consolidato tra NASCAR, GT, Endurance e F1 - che quelle su terreni molto più difficili come i rally e i rally-raid, non ultima la Dakar.

E da tutte queste cose nascono poi le esperienze che consentono al marchio di riportare ogni dettaglio e aspetto prezioso anche sui prodotti di serie, qualsiasi essi siano.

"Se si pensa alle gare in circuito, sono concepite per ripetersi e per perfezionarsi. La cosa straordinaria del rally è che non esiste mai una Prova Speciale uguale all’altra, ma cambia sempre, si evolve di continuo e adoro il parallelismo tra quell’ambiente e la varietà di strade che si incontrano in Europa. Impareremo anche in questo ambiente agonistico e continueremo a perfezionare e affinare tutto".

"Se si pensa all’ampio spettro delle nostre attività, a tutto l’impegno che dedichiamo al perfezionamento delle nostre capacità su strada con l’ampia gamma Mustang da competizione, ma anche fuoristrada con il Raptor, e a come l’esperienza acquisita dalle gare influenzi e migliori quel prodotto nel tempo. Tra strada e fuoristrada c’è veramente di tutto; ciò che amiamo di questo approccio è che sfrutta al meglio le nostre capacità, ciò che conosciamo meglio".

"Se mettiamo tutto insieme, otteniamo il Rally, che in realtà si trova proprio al centro di questi due mondi. È proprio questo mix eclettico di superfici mutevoli e multiforme, in qualsiasi punto e per ogni pilota in momenti diversi durante la tappa, che può cambiare. Quindi ci metterà alla prova in entrambe le direzioni, ci aiuterà a migliorare i nostri prodotti da strada e fuoristrada. Useremo queste informazioni per integrarle nei prodotti da rally che faranno parte della nostra gamma, portandoli all’estremo".

Joshua McErlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Foto di: M-Sport

Ma la cosa molto più importante che ha convinto Ford a rientrare direttamente nella massima serie rallystica riguarda il futuro che questa vivrà, con la nuovissima strada dettata dalla FIA e dal nuovo promotore, il cui gruppo di lavoro è capitanato da Eric Boullier, il quale si sta già spendendo con le Case per attirare marchi.

"Ho parlato molto con Eric e una parte molto importante della nostra decisione sul rientro era fare sì che ci fosse la giusta comunicazione al mondo nel celebrare questo sport rendendolo più accessibile alle persone. Sono convinto che i piani in programma dai nuovi promotori saranno su questa linea, stimolando maggiormente la partecipazione agli eventi, coinvolgendo persone e avvicinandole al nostro marchio".

"La serie e i cambiamenti che Eric sta apportando stimoleranno diversi livelli di coinvolgimento e sicuramente rafforzeranno e valorizzeranno il modo in cui pensiamo di poterci differenziare in un mercato molto affollato. La definirei la ciliegina sulla torta, ma diciamo che non c'è stato un vero e proprio fattore determinante nella decisione perché ci stiamo lavorando già da un po’ di tempo".

"Una cosa è fare una dichiarazione d'intenti, un'altra e mettercisi fino in fondo, come facciamo noi. Abbiamo pensato che questo fosse un ambito fondamentale, non solo per fare leva sulla nostra tradizione, ma anche per andare avanti e rafforzare la nostra credibilità e sviluppare ulteriormente questa strategia che va dalla pista alla strada tra i nostri prodotti, spingendoli al limite. Provare emozioni forti e il far sorridere qualcuno sono cose che si intersecano. E noi progettiamo e realizziamo emozioni forti".