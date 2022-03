F1 | Red Bull RB18: la beam wing è un doppio diffusore?

Carica lettore audio

Chi ha interpretato le regole 2022 nel modo migliore? Alla FIA sono arrivate una trentina di richieste di chiarimento sulla lettura delle norme dopo le soluzioni che si sono viste sulle monoposto a effetto suolo che si sono viste a Barcellona nei tre giorni di test pre-season.

La Red Bull RB18 in Spagna non ha entusiasmato per le prestazioni, rimanendo piuttosto coperta, ma ha mostrato alcune soluzioni interessanti che non si sono limitate alle pance molto scavate nella parte iniziale, con un disegno che ha liberato un grande passaggio d’aria sul fondo.

Red Bull Racing RB18, dettaglio delle fiancate molto scavate nella parte inferiore Photo by: Giorgio Piola

Adrian Newey ha colpito anche nella scelta delle sospensioni (pull rod anteriore e push rod posteriore, scegliendo schemi in antitesi a quelli adottati nel recente passato) e nel retrotreno per l’inusuale disegno della beam wing.

Stiamo parlando dell’ala posteriore inferiore che ha fatto il suo ritorno quest’anno dopo l’abolizione decisa all’inizio dell’era ibrida.

Ferrari F1-75, dettaglio della beam wing ad ali di libellula Photo by: Giorgio Piola

La beam wing è stata interpretata da tutti in modo univoco: con due profili a cascata uno sull’altro, che fanno sembrare questa soluzione le doppie ali di una libellula, riprendendo i concetti che si erano già visti sulla show car proposta da FIA e FOM.

La Red Bull, invece, ha puntato su un’alternativa che fa discutere: anziché impilare i due profili uno sull’altro, ha rinunciato allo schema della libellula per puntare a un concetto totalmente diverso: gli elementi sono stati messi uno davanti all’altro con il chiaro obiettivo di creare una sorta di secondo piccolo diffusore in una zona strategica della macchina.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Erik Junius

La suddetta beam wing, infatti, può contribuire a migliorare l’effetto di estrazione dell’aria dal sottostante diffusore posteriore, tanto più che il primo flap viene anche investito dall’aria calda dei radiatori che sfoga in coda al cofano motore migliorando l’efficienza dell’ala posteriore.

Insomma a Milton Keynes non hanno dimenticato le idee che erano in voga prima del 2014 e hanno proposto subito un’idea che ha fatto storcere il naso a più d’uno. Se la soluzione di Newey non verrà bocciata è facile che possa essere ripresa da altri team per i vantaggi che potrebbe fare…

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images