F1 | Sainz: "Il porpoising? Spero non ci si debba convivere"

I team di Formula 1 hanno fatto conoscenza con le nuove monoposto ad effetto suolo in occasione della sessione di test di Barcellona, ma durante i tre giorni è venuto a galla un fenomeno che non era emerso al simulatore: il porpoising.

Molte vetture hanno sofferto di un rimbalzo eccessivo sui rettilinei figlio proprio della nuova concezione ad effetto suolo delle auto.

Sono stati pochi i team in grado di trovare subito un rimedio al problema, tuttavia sbarazzarsi del porpoising senza compromettere le prestazioni potrebbe rivelarsi piuttosto complicato ed i piloti potrebbero essere costretti, almeno all’inizio, a dover convivere con questo fenomeno.

Già questa settimana in Bahrain, quando prederà il via la seconda ed ultima sessione di test pre-stagionali, i piloti potranno avere una idea più chiara circa le soluzioni adottate dalle squadra. Carlos Sainz jr. spera che la Ferrari possa trovare un rimedio al più presto.

“Non è una bella sensazione, specie se si pensa che andando a 300 Km/h ci troviamo a saltare su e giù come pazzi di 30-40 mm. È fastidioso, ma spero che si possa risolvere e che i piloti non debbano essere costretti a convivere con questo fenomeno”.

“Bisogna avere fiducia negli ingegnere e in tutti i membri del team. Le soluzioni arriveranno man mano che impareremo a conoscere queste nuove monoposto”.

Un altro team che ha sofferto molto col porpoising è stato l’Alfa Romeo Sabuer e Valtteri Bottas ha ammesso come gli scuotimenti hanno influenzato la sua visione in approccio di curva.

“Direi che influisce un po' su tutto. Di sicuro quando capita non è piacevole perché visivamente diventa tutto un po' più complicato ed inoltre perdi carico aerodinamico perché il livello di deportanza cambia e può influenzare anche la frenata”.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Ovviamente se questo problema dovesse perdurare potrebbero sorgere delle preoccupazioni circa l’affidabilità di alcune componenti. Credo che sia stato un qualcosa di inatteso per tutti i team ed ogni squadra sta studiando per capire come risolvere il problema e come ottimizzare gli assetti. È una sfida per tutti”.

Pierre Gasly ha sottolineato un aspetto ulteriore. Secondo il francese dell’AlphaTauri in alcune circostanze, specie quando la pressione degli pneumatici sarà minore, la maggior vicinanza delle monoposto all’asfalto potrebbe comportare il ritorno del porpoising.

“Di sicuro non è piacevole. La prima volta che si è verificato è stato scioccante perché non ce lo aspettavamo. Ad ogni modo si tratta soltanto di trovare il modo di aggirare il problema”.

“Tuttavia sappiamo che in alcune circostanze, come ad esempio la neutralizzazione della gara con safety car, potrebbe ripresentarsi il fenomeno e potrebbe diventare un problema in gara”.

“Bisognerà pensare anche a queste situazioni, ma al momento il nostro sforzo deve essere concentrato sullo sviluppo perché credo che si possa estrarre dell’ulteriore potenziale dalla nostra vettura ed alcuni team siano riusciti a gestire il problema meglio di altri”.