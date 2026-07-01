F1 | Pirelli svela le mescole per i GP di Belgio e Ungheria

Il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna è ormai alle porte, ma Pirelli ha annunciato questo pomeriggio le mescole che porterà per le gare successive, ossia il Gran Premio del Belgio e il Gran Premio d'Ungheria.

Le mescole scelte per il Gran Premio del Belgio, programmato per il fine settimana che andrà dal 17 al 19 luglio sono molto simili a quelle utilizzate nell'edizione 2025, ma non saranno uguali del tutto.

Lo scorso anno, infatti, Pirelli aveva puntato sul salto di mescola con le Hard rappresentate dalle C1, mentre le Medium e le Soft dalle C3 e C4. L'obiettivo era infatti portare i team a fare due soste in gara, aumentando l'incertezza strategica.

Quest'anno, invece, il salto di mescola non ci sarà. Le Hard saranno infatti le C2, mentre Medium e Soft saranno rappresentate sempre dalle C3 e le C4, esattamente come il 2025 e il 2024.

Al Gran Premio d'Ungheria, fissato nel fine settimana che andrà dal 24 al 26 luglio, le grandi protagoniste saranno le mescole morbide.

Nell'ultimo appuntamento prima della pausa estiva fissata ad agosto ci saranno C3 (Hard), C4 (Medium) e C5 (Soft). Questa scelta deriva dal fatto che l'Hungaroring non avrà livelli di forze di grande livello, ma la brevità del tracciato comporta un accumulo importante a ogni tornata.

Ai fini del degrado, sono da considerare anche le elevate temperature che solitamente a Budapest rappresentano il picco stagionale.