Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

La Lamborghini Urus più potente di sempre è questa

Prodotto
Motor1.com Italia
La Lamborghini Urus più potente di sempre è questa

F1 | Wolff, la Ferrari e il budget cap: quando la partita si gioca davanti ai microfoni

Formula 1
Gran Bretagna
F1 | Wolff, la Ferrari e il budget cap: quando la partita si gioca davanti ai microfoni

WEC | Cadillac non sostituisce Lynn a San Paolo, diversi cambi in LMGT3

WEC
Interlagos
WEC | Cadillac non sostituisce Lynn a San Paolo, diversi cambi in LMGT3

La nuova Oreca LMP2 pronta a nascere tramite le simulazioni di AVL Racetech

WEC
La nuova Oreca LMP2 pronta a nascere tramite le simulazioni di AVL Racetech

F1 | Hamilton: "I miglioramenti si fanno con piccoli passi, impegno e fiducia. In Ferrari vedo tutto questo"

Formula 1
Gran Bretagna
F1 | Hamilton: "I miglioramenti si fanno con piccoli passi, impegno e fiducia. In Ferrari vedo tutto questo"

F1 | Cadillac: ecco la livrea speciale per le MAC-26 che vedremo al GP di Gran Bretagna

Formula 1
Gran Bretagna
F1 | Cadillac: ecco la livrea speciale per le MAC-26 che vedremo al GP di Gran Bretagna

F1 | Mercedes: anche il comando dell'ala mobile anteriore ha una funzione aerodinamica

Formula 1
F1 | Mercedes: anche il comando dell'ala mobile anteriore ha una funzione aerodinamica

F1 | Pirelli svela le mescole per i GP di Belgio e Ungheria

Formula 1
Belgio
F1 | Pirelli svela le mescole per i GP di Belgio e Ungheria
Ultime notizie
Formula 1 Belgio

F1 | Pirelli svela le mescole per i GP di Belgio e Ungheria

A Spa-Francorchamps niente salto di mescola, come invece Pirelli scelse di proporre nel 2025. All'Hungaroring, invece, saranno impiegate le tre mescole più morbide.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Le nuove gomme della Pirelli

Le nuove gomme della Pirelli

Foto di: McLaren

Il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna è ormai alle porte, ma Pirelli ha annunciato questo pomeriggio le mescole che porterà per le gare successive, ossia il Gran Premio del Belgio e il Gran Premio d'Ungheria.

Le mescole scelte per il Gran Premio del Belgio, programmato per il fine settimana che andrà dal 17 al 19 luglio sono molto simili a quelle utilizzate nell'edizione 2025, ma non saranno uguali del tutto.

Lo scorso anno, infatti, Pirelli aveva puntato sul salto di mescola con le Hard rappresentate dalle C1, mentre le Medium e le Soft dalle C3 e C4. L'obiettivo era infatti portare i team a fare due soste in gara, aumentando l'incertezza strategica.

Quest'anno, invece, il salto di mescola non ci sarà. Le Hard saranno infatti le C2, mentre Medium e Soft saranno rappresentate sempre dalle C3 e le C4, esattamente come il 2025 e il 2024.

Al Gran Premio d'Ungheria, fissato nel fine settimana che andrà dal 24 al 26 luglio, le grandi protagoniste saranno le mescole morbide. 

Nell'ultimo appuntamento prima della pausa estiva fissata ad agosto ci saranno C3 (Hard), C4 (Medium) e C5 (Soft). Questa scelta deriva dal fatto che l'Hungaroring non avrà livelli di forze di grande livello, ma la brevità del tracciato comporta un accumulo importante a ogni tornata. 

Ai fini del degrado, sono da considerare anche le elevate temperature che solitamente a Budapest rappresentano il picco stagionale.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Ferrari verso Silverstone. Vasseur: "Abbiamo analizzato il GP d'Austria e individuato aree di miglioramento"
Prossimo Articolo F1 | Mercedes: anche il comando dell'ala mobile anteriore ha una funzione aerodinamica

Top Comments
More from
Giacomo Rauli

F1 | Hamilton: "I miglioramenti si fanno con piccoli passi, impegno e fiducia. In Ferrari vedo tutto questo"

Formula 1
Formula 1
Gran Bretagna
F1 | Hamilton: "I miglioramenti si fanno con piccoli passi, impegno e fiducia. In Ferrari vedo tutto questo"

F1 | Cadillac: ecco la livrea speciale per le MAC-26 che vedremo al GP di Gran Bretagna

Formula 1
Formula 1
Gran Bretagna
F1 | Cadillac: ecco la livrea speciale per le MAC-26 che vedremo al GP di Gran Bretagna

F1 | Ferrari verso Silverstone. Vasseur: "Abbiamo analizzato il GP d'Austria e individuato aree di miglioramento"

Formula 1
Formula 1
Gran Bretagna
F1 | Ferrari verso Silverstone. Vasseur: "Abbiamo analizzato il GP d'Austria e individuato aree di miglioramento"

Ultime notizie

La Lamborghini Urus più potente di sempre è questa

Prodotto
Motor1.com Italia
La Lamborghini Urus più potente di sempre è questa

F1 | Wolff, la Ferrari e il budget cap: quando la partita si gioca davanti ai microfoni

Formula 1
Gran Bretagna
F1 | Wolff, la Ferrari e il budget cap: quando la partita si gioca davanti ai microfoni

WEC | Cadillac non sostituisce Lynn a San Paolo, diversi cambi in LMGT3

WEC
Interlagos
WEC | Cadillac non sostituisce Lynn a San Paolo, diversi cambi in LMGT3

La nuova Oreca LMP2 pronta a nascere tramite le simulazioni di AVL Racetech

WEC
La nuova Oreca LMP2 pronta a nascere tramite le simulazioni di AVL Racetech