F1 | Mercedes: anche il comando dell'ala mobile anteriore ha una funzione aerodinamica

Nelle ultime settimane si è parlato molto di ali e, soprattutto, del comando che consente sia all’anteriore sia alla posteriore di ruotare. A Monaco gli attuatori sono scomparsi e questo ha permesso ai team di liberare la fantasia, introducendo soluzioni ingegnose. In realtà, però, la sfida su questo fronte è molto più aperta di quanto possa sembrare.

Sin dall’inizio del campionato si sono visti approcci piuttosto differenti, sia per quanto riguarda il numero di flap da far ruotare sia per il tipo di attuatore utilizzato. Da un lato c’è l’attuatore centrale unico, incastrato sotto il muso come nel caso di Ferrari e Mercedes; dall’altro una soluzione quasi completamente inglobata nel muso, dalla quale emergono soltanto due tiranti in metallo incaricati di abbassare l’ala nelle aree preposte.

Approcci profondamente diversi, sui quali i team stanno cercando anche di risparmiare peso. Alcune soluzioni hanno una massa superiore, perché una porzione centrale dell’ala anteriore, che da regolamento deve restare fissa, è completamente in metallo. Anche la dimensione del comando e del supporto incide sia sul peso sia sul bloccaggio aerodinamico, un aspetto tutt’altro che secondario in un’area così critica, che indirizza i flussi verso la parte inferiore della scocca.

Tra gli esempi più interessanti c’è proprio quello della Mercedes. In Canada la squadra di Brackley aveva modificato in modo profondo l’ala anteriore, e una delle aree d’intervento riguardava proprio la zona sotto il muso legata all’attuatore che consente il movimento dei flap. A inizio stagione avevamo evidenziato come una parte sostanziosa dei flap della W17, in realtà, restasse fissa, creando una sorta di canale.

Dettaglio del nuovo comando sull'ala anteriore della Mercedes W17 Foto di: AG Photo

Dal Canada in poi quest’area è stata modificata e ora solo una minima parte del terzo flap resta fissa, il che significa che Mercedes ha deciso di estendere la porzione di ala in grado di muoversi. Ancora più interessante è il comando: in precedenza sotto il muso era presente un singolo elemento di grandi dimensioni, mentre ora gli ingegneri hanno scelto di suddividerlo in tre componenti distinti.

Osservando le immagini dalla pit lane del Gran Premio d’Austria si nota come il comando metallico che consente il movimento sia però unico (in giallo), ossia l’elemento centrale in metallo, con una forma a ogiva, che si collega ai flap (in blu). Quando il pilota attiva l’ala mobile, il componente scende verso il basso fino a coricarsi in posizione orizzontale.

Qui emerge anche l’attenzione al dettaglio, perché proprio quell’elemento è studiato con una funzione aerodinamica quando l’ala mobile è attiva, riducendo per quanto possibile la resistenza all’avanzamento, mentre quando i flap sono nella posizione "ad alto carico", segue l'andamento dei flussi dell'ala. Gli altri due componenti, invece, fungono da sostegno.

Anche la Ferrari ha lavorato molto in quest’area e in Spagna ha introdotto un attuatore completamente miniaturizzato, decisamente meno ingombrante rispetto a quello utilizzato nella prima parte di stagione. L’obiettivo è duplice, ossia sia ridurre sia il disturbo aerodinamico sia il peso. Ora, oltre all’elemento finale, è presente un piccolo pilone in metallo nella zona più avanzata, posizionato sul secondo flap.

Dettaglio del comando dell'ala mobile sulla Ferrari SF-26 miniaturizzato in Spagna Foto di: AG Photo