F1 | McLaren, 30% del gap nasce sui rettilinei: come il caso MCL40 spiega dove Mercedes è ancora così superiore

Un anno fa la McLaren lasciava l’Austria con una doppietta in una gara dominata, facendo della gestione gomma uno dei grandi punti di forza della MCL39. La misura della supremazia papaya arrivò soprattutto dai rivali: la Ferrari ammise di dover capire non perché riuscisse a reggere il ritmo McLaren solo a tratti, ma perché ci riuscisse esclusivamente nei momenti in cui il team di Woking era in gestione e la Rossa spingeva.

Dodici mesi dopo, però, la storia è cambiata, così come i regolamenti. Curiosamente, oggi la MCL40 ha margini di miglioramento proprio su quegli aspetti che avevano reso grande la monoposto della passata stagione, ossia il carico aerodinamico e una gestione gomme superiore. Non perché la McLaren presenti un degrado così più accentuato degli altri, ma perché su questo fronte non gode più del vantaggio che aveva nel 2025.

Ma non sono solo questi gli elementi che mancano alla scuderia di Woking per tornare a sfidare con continuità, dopo la bella prova di Miami, la Mercedes. Non esattamente. Anzi, il Gran Premio d’Austria, che per caratteristiche non è certo il migliore per esaltare quelle che oggi sono le qualità principali della MCL40, ha restituito uno specchio particolarmente interessante.

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

In circa 45 giri, Piastri ha perso solo 3 secondi da Russell

Paradossalmente, questa volta è più interessante partire dalla gara, perché il quarto posto centrato da Oscar Piastri non racconta tutta la storia. L’australiano ha chiuso a circa 22 secondi da George Russell, ma ripercorrendo la corsa emerge come una parte consistente di quel gap sia nata nel primo stint, quando il pilota McLaren è rimasto imbottigliato nel traffico.

Nel momento del suo pit stop, curiosamente avvenuto nello stesso giro di Russell, il ritardo dalla vetta era già di 15 secondi, frutto dei numerosi duelli e del traffico in cui era incappato l’australiano. Se poi si considera che negli ultimi tre o quattro giri Piastri ha lasciato sul piatto altri quattro secondi, sia perché non aveva più nulla da chiedere alla sua gara sia perché davanti Russell stava spingendo per tenere dietro Verstappen, emerge chiaramente come quei 22 secondi non siano così veritieri.

In sintesi, dal momento del primo pit stop al 67° giro, l’australiano ha perso solo circa tre secondi dalla Mercedes vincitrice, pur dovendo duellare con le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Certo, è vero che Russell è stato il più lento dei tre piloti di testa, perché sia Max Verstappen sia Andrea Kimi Antonelli hanno mostrato, soprattutto nel secondo tratto di gara, un ritmo sensibilmente migliore rispetto al britannico, ma si tratta a ogni modo di un segnale incoraggiante, specie se si pensa che Silverstone dovrebbe essere una pista più adatta a esaltare le qualità sui curvoni della MCL40.

Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

In qualifica il 30% del gap arriva sui rettilinei con la stessa PU

Se in gara la McLaren si è confermata quantomeno terza forza, per la qualifica il discorso cambia ed è forse il quadro più utile per capire cosa manchi oggi alla MCL40. Già in altri approfondimenti avevamo evidenziato come alla squadra di Woking mancasse qualcosa nelle fasi di allungo, in particolare sui rettilinei più lunghi. Ferrari ha tanto carico, mentre la Red Bull, comunque, ha mostrato buon velocità di punta.

Tuttavia, l’Austria ha messo in evidenza un fattore ancora più marcato: quanto la Mercedes, con la W17, sia riuscita a progettare una vettura altamente efficiente dal punto di vista aerodinamico. Non solo un buon livello di carico, ma anche una resistenza molto contenuta sui rettilinei. Certo, non è l’unico elemento in gioco, perché McLaren e Mercedes adottano rapporti del cambio differenti, più corti per la squadra di Woking e più lunghi per la Stella, il che porta anche a un modo diverso di affrontare gli allunghi.

A ciò si aggiunge anche il modo in cui viene sfruttata la Power Unit, ovvero la gestione dell’energia lungo il giro. Questi tre elementi hanno portato Andrea Stella, in un’analisi molto lucida e trasparente, a confermare come esista ancora un deficit sui rettilinei che stima attorno al 30%, mentre il resto del divario nasce in curva, dove la MCL40 genera effettivamente meno carico aerodinamico.

“Il divario che ci separa dalla Mercedes è sempre stato nell’ordine dei tre-quattro decimi, con una ripartizione abbastanza chiara: circa il 70% nasce dalle curve e il restante 30% dai rettilinei. Nelle curve il motivo è evidente, perché la loro monoposto genera più carico della nostra. È un aspetto su cui stiamo lavorando e abbiamo già progetti concreti che arriveranno in pista”.

Confronto telemetrico Piastri-Russell in Austria Foto di: Gianluca D'Alessandro

Mercedes combina carico e, soprattutto, efficienza

“Il 30% che perdiamo sui rettilinei, può essere legato a un po’ di drag aggiuntivo, ma stiamo analizzando anche il modo in cui sfruttiamo la PU. Il deficit di velocità è significativo. Basta guardare i dati GPS: si vede chiaramente che c’è almeno un decimo, un decimo e mezzo, che perdiamo sui rettilinei. È un punto su cui dobbiamo indagare a fondo per capire da cosa derivi e come intervenire”.

Per questo McLaren sta lavorando anche sulla propria versione dell’ala ribaltabile, ma non si tratta di un game‑changer. Anzi, Stella ha spiegato con grande chiarezza come la priorità resti quella di trovare carico, perché è lì dove si può trovare di più, e poi ridurre il drag. È proprio la capacità di combinare questi due aspetti che sta rendendo la W17 così veloce, perché essere anche efficienti in rettilineo significa consumare meno energia. McLaren ha dimostrato più volte negli ultimi anni di essere tra i migliori interpreti dello sviluppo, e le prossime novità mirano esattamente a centrare questi obiettivi.

“Gli aggiornamenti in arrivo riguardano soprattutto il modo in cui l’auto interagisce con l’aerodinamica: la struttura dei flussi, il comportamento complessivo del corpo vettura e il processo attraverso cui generiamo carico. Sono interventi più profondi, mirati a modificare le fondamenta del pacchetto aerodinamico”, ha confermato Stella.

“L’ala ribaltabile è utile soprattutto quando serve ridurre il drag con l’ala aperta, ed è un vantaggio, ma non rappresenta il cuore di ciò che dobbiamo migliorare per aumentare la nostra competitività. Internamente è molto chiaro che questo progetto non deve togliere attenzione né risorse all’obiettivo principale: ottenere una monoposto che generi più carico. È ciò di cui abbiamo realmente bisogno e, come detto, è anche l’aspetto che finora si è dimostrato più difficile da modificare in modo sostanziale”.