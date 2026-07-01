Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

La Lamborghini Urus più potente di sempre è questa

Prodotto
Motor1.com Italia
La Lamborghini Urus più potente di sempre è questa

F1 | Wolff, la Ferrari e il budget cap: quando la partita si gioca davanti ai microfoni

Formula 1
Gran Bretagna
F1 | Wolff, la Ferrari e il budget cap: quando la partita si gioca davanti ai microfoni

WEC | Cadillac non sostituisce Lynn a San Paolo, diversi cambi in LMGT3

WEC
Interlagos
WEC | Cadillac non sostituisce Lynn a San Paolo, diversi cambi in LMGT3

La nuova Oreca LMP2 pronta a nascere tramite le simulazioni di AVL Racetech

WEC
La nuova Oreca LMP2 pronta a nascere tramite le simulazioni di AVL Racetech

F1 | Hamilton: "I miglioramenti si fanno con piccoli passi, impegno e fiducia. In Ferrari vedo tutto questo"

Formula 1
Gran Bretagna
F1 | Hamilton: "I miglioramenti si fanno con piccoli passi, impegno e fiducia. In Ferrari vedo tutto questo"

F1 | Cadillac: ecco la livrea speciale per le MAC-26 che vedremo al GP di Gran Bretagna

Formula 1
Gran Bretagna
F1 | Cadillac: ecco la livrea speciale per le MAC-26 che vedremo al GP di Gran Bretagna

F1 | Mercedes: anche il comando dell'ala mobile anteriore ha una funzione aerodinamica

Formula 1
F1 | Mercedes: anche il comando dell'ala mobile anteriore ha una funzione aerodinamica

F1 | Pirelli svela le mescole per i GP di Belgio e Ungheria

Formula 1
Belgio
F1 | Pirelli svela le mescole per i GP di Belgio e Ungheria
Ultime notizie
Formula 1 Gran Bretagna

F1 | Ferrari verso Silverstone. Vasseur: "Abbiamo analizzato il GP d'Austria e individuato aree di miglioramento"

Il team principal guarda avanti dopo il difficile fine settimana di Spielberg e ora arriva Silverstone. Il team di Maranello ha lavorato sodo per capire quali siano stati gli errori in Austria per arrivare in Inghilterra e avere un livello di competitività migliore.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto di: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Ferrari ha avvertito sulla sua pelle il brivido delle montagne russe tra Barcellona e Spielberg. Dalla vetta più alta, grazie alla grande vittoria ottenuta da Lewis Hamilton in Catalogna, a una di quelle più basse della stagione, con il quinto e l'ottavo posto portato a casa al Red Bull Ring.

Ora, però, all'orizzonte c'è un altro appuntamento di livello: il Gran Premio di Gran Bretagna, che si terrà proprio questo fine settimana a Silverstone, dove tutto ebbe inizio nel maggio del 1950.

Per la Ferrari si tratta dell'occasione per dimostrare che a Spielberg sia stato solo un incidente di percorso. "Non eravamo campioni a Barcellona e non siamo idioti ora", aveva detto Frédéric Vasseur a Sky Sport F1 dopo la gara di domenica scorsa. 

E' parso chiaro come nella preparazione della gara della Ferrari sia andato storto qualcosa. L'assetto scelto non ha certo aiutato i piloti nella gestione delle gomme. In questi giorni il team di Maranello ha avuto l'opportunità di esaminare i dati raccolti al Red Bull Ring per capire cosa non sia andato bene e non ripetere gli stessi errori in questo fine settimana.

Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

"Silverstone è uno dei circuiti più iconici del campionato e rappresenta una sfida molto diversa rispetto all'Austria. Arriviamo a questo weekend dopo aver analizzato attentamente la gara di Spielberg e identificato alcune aree di miglioramento", ha detto il team principal della Ferrari parlando di Silverstone nella preview diffusa dal team del Cavallino Rampante. 

"Sappiamo che il livello della competizione sarà come sempre estremamente alto e che ogni dettaglio farà la differenza. Come al solito con il formato Sprint avremo una sola sessione di prove libere prima di entrare in una sessione competitiva, quindi sarà fondamentale partire da subito col piede giusto". 

Dopo la vittoria di Barcellona, Hamilton arriva al gran premio di casa con aspettative importanti. E' la sua gara di casa e ha una motivazione altissima dopo aver firmato un filotto di risultati di alto livello, dimostrando ancora una volta il suo talento.

"Per Lewis questa è una gara speciale e sappiamo quanto sostegno riceverà dai tifosi britannici. Silverstone offre sempre un'atmosfera straordinaria e non vediamo l'ora di scendere in pista", ha concluso Vasseur.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Lando Norris, il campione che nessuno guarda più: perché il 2026 potrebbe renderlo un pilota ancora migliore
Prossimo Articolo F1 | Pirelli svela le mescole per i GP di Belgio e Ungheria

Top Comments
More from
Giacomo Rauli

F1 | Hamilton: "I miglioramenti si fanno con piccoli passi, impegno e fiducia. In Ferrari vedo tutto questo"

Formula 1
Formula 1
Gran Bretagna
F1 | Hamilton: "I miglioramenti si fanno con piccoli passi, impegno e fiducia. In Ferrari vedo tutto questo"

F1 | Cadillac: ecco la livrea speciale per le MAC-26 che vedremo al GP di Gran Bretagna

Formula 1
Formula 1
Gran Bretagna
F1 | Cadillac: ecco la livrea speciale per le MAC-26 che vedremo al GP di Gran Bretagna

F1 | Pirelli svela le mescole per i GP di Belgio e Ungheria

Formula 1
Formula 1
Belgio
F1 | Pirelli svela le mescole per i GP di Belgio e Ungheria
More from
Lewis Hamilton

F1 | Ferrari, ecco il lato oscuro della SF-26: da Barcellona a Spielberg cambia tutto

Formula 1
Formula 1
Austria
F1 | Ferrari, ecco il lato oscuro della SF-26: da Barcellona a Spielberg cambia tutto

F1 | Hamilton: "Il divario di potenza da Mercedes è molto grande. Non so se sia colmabile in una stagione"

Formula 1
Formula 1
Austria
F1 | Hamilton: "Il divario di potenza da Mercedes è molto grande. Non so se sia colmabile in una stagione"

F1 | Ferrari: ecco come è stata trovata l'energia per portare Leclerc in prima fila in Austria

Formula 1
Formula 1
Austria
F1 | Ferrari: ecco come è stata trovata l'energia per portare Leclerc in prima fila in Austria
More from
Ferrari

GT World | Grandi rimonte per le Ferrari a Spa: una conferma per la 296 GT3 EVO

GT World Challenge Europe Endurance
GT World Challenge Europe Endurance
24h di Spa
GT World | Grandi rimonte per le Ferrari a Spa: una conferma per la 296 GT3 EVO

F1 | Ferrari delude: poca potenza e tanto drag in Austria. La SF-26 scivola e surriscalda le gomme

Formula 1
Formula 1
Austria
F1 | Ferrari delude: poca potenza e tanto drag in Austria. La SF-26 scivola e surriscalda le gomme

F1 | Leclerc: "Il problema non è tutto nel motore, oggi non c'era nemmeno il passo"

Formula 1
Formula 1
Austria
F1 | Leclerc: "Il problema non è tutto nel motore, oggi non c'era nemmeno il passo"

Ultime notizie

La Lamborghini Urus più potente di sempre è questa

Prodotto
Motor1.com Italia
La Lamborghini Urus più potente di sempre è questa

F1 | Wolff, la Ferrari e il budget cap: quando la partita si gioca davanti ai microfoni

Formula 1
Gran Bretagna
F1 | Wolff, la Ferrari e il budget cap: quando la partita si gioca davanti ai microfoni

WEC | Cadillac non sostituisce Lynn a San Paolo, diversi cambi in LMGT3

WEC
Interlagos
WEC | Cadillac non sostituisce Lynn a San Paolo, diversi cambi in LMGT3

La nuova Oreca LMP2 pronta a nascere tramite le simulazioni di AVL Racetech

WEC
La nuova Oreca LMP2 pronta a nascere tramite le simulazioni di AVL Racetech