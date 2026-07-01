F1 | Ferrari verso Silverstone. Vasseur: "Abbiamo analizzato il GP d'Austria e individuato aree di miglioramento"

Ferrari ha avvertito sulla sua pelle il brivido delle montagne russe tra Barcellona e Spielberg. Dalla vetta più alta, grazie alla grande vittoria ottenuta da Lewis Hamilton in Catalogna, a una di quelle più basse della stagione, con il quinto e l'ottavo posto portato a casa al Red Bull Ring.

Ora, però, all'orizzonte c'è un altro appuntamento di livello: il Gran Premio di Gran Bretagna, che si terrà proprio questo fine settimana a Silverstone, dove tutto ebbe inizio nel maggio del 1950.

Per la Ferrari si tratta dell'occasione per dimostrare che a Spielberg sia stato solo un incidente di percorso. "Non eravamo campioni a Barcellona e non siamo idioti ora", aveva detto Frédéric Vasseur a Sky Sport F1 dopo la gara di domenica scorsa.

E' parso chiaro come nella preparazione della gara della Ferrari sia andato storto qualcosa. L'assetto scelto non ha certo aiutato i piloti nella gestione delle gomme. In questi giorni il team di Maranello ha avuto l'opportunità di esaminare i dati raccolti al Red Bull Ring per capire cosa non sia andato bene e non ripetere gli stessi errori in questo fine settimana.

Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

"Silverstone è uno dei circuiti più iconici del campionato e rappresenta una sfida molto diversa rispetto all'Austria. Arriviamo a questo weekend dopo aver analizzato attentamente la gara di Spielberg e identificato alcune aree di miglioramento", ha detto il team principal della Ferrari parlando di Silverstone nella preview diffusa dal team del Cavallino Rampante.

"Sappiamo che il livello della competizione sarà come sempre estremamente alto e che ogni dettaglio farà la differenza. Come al solito con il formato Sprint avremo una sola sessione di prove libere prima di entrare in una sessione competitiva, quindi sarà fondamentale partire da subito col piede giusto".

Dopo la vittoria di Barcellona, Hamilton arriva al gran premio di casa con aspettative importanti. E' la sua gara di casa e ha una motivazione altissima dopo aver firmato un filotto di risultati di alto livello, dimostrando ancora una volta il suo talento.

"Per Lewis questa è una gara speciale e sappiamo quanto sostegno riceverà dai tifosi britannici. Silverstone offre sempre un'atmosfera straordinaria e non vediamo l'ora di scendere in pista", ha concluso Vasseur.