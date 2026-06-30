F1 | McLaren stupisce tutti: avrà una livrea bianca e verde per il GP di Gran Bretagna

Iniziate a farci l'abitudine, perché la McLaren si presenterà al Gran Premio di Gran Bretagna - l'appuntamento di casa - con una veste inedita, almeno per le monoposto recenti uscite dalla fabbrica di Woking.

Via il papaya, via anche il nero: a Silverstone le MCL40 di Lando Norris e Oscar Piastri vestiranno di bianco e... di verde. L'impatto visivo, come potrete avere notato dalle foto diramate dalla McLaren, è a dir poco sorprendente, perché ormai da tanti anni siamo abituati a rivedere le MCL con il colore con cui hanno corso di più nel Circus iridato.

La livrea in questione è ispirata dal claim della campagna Spark What's Next e nasce dalla collaborazione con Google Gemini. Celebrerà le idee rivoluzionarie che hanno dato origine a una lunga tradizione di successi.

Livrea McLaren Silverstone Foto di: McLaren

La veste grafica e cromatica riprenderà quella della McLaren M2B, ovvero la monoposto con cui il team britannico fece il suo esordio in Formula 1 al Gran Premio di Monaco del 1966. Sempre nello stesso anno, Bruce McLaren - il fondatore - conquistò anche il primo punto del team in F1 proprio al GP di Gran Bretagna.

Il progetto si inserisce nel percorso celebrativo iniziato con il 1.000° Gran Premio disputato dal team, festeggiato all'inizio della stagione a Monaco, dove il due volte Campione del Mondo Mika Häkkinen ha portato in pista la M2B sul Circuito di Monaco in omaggio alle origini di McLaren.

La livrea di Silverstone rappresenta un collegamento visivo tra passato e presente, richiamando direttamente la monoposto da cui tutto ebbe inizio. Attraverso Spark What's Next, McLaren Racing e Gemini celebrano il potere delle idee coraggiose nel plasmare il futuro. Dalla M2B del 1966 all'attuale MCL40, ogni vettura McLaren ha costruito il proprio sviluppo sulle innovazioni introdotte da quella precedente.

Livrea McLaren Silverstone Foto di: McLaren

Nel corso di una singola stagione, una monoposto di Formula 1 può subire circa 18.000 modifiche progettuali, a testimonianza dell'impegno del team verso il miglioramento continuo. La M2B rappresenta il punto di partenza di questo percorso, mentre la livrea del 2026 evidenzia quanto prestazioni e tecnologia si siano evolute nel tempo.

Louise McEwen, Chief Marketing Officer di McLaren Racing, ha dichiarato: "La nostra livrea di Silverstone celebra le nostre origini e tutto ciò che abbiamo costruito da allora. La McLaren M2B rappresenta l'inizio di un percorso caratterizzato da un'innovazione incessante e dalla convinzione che tutto sia possibile, e questo design dà vita a quello spirito. La nostra partnership con Google Gemini si fonda sugli stessi principi. Insieme stiamo esplorando come la tecnologia possa aprire nuove strade all'innovazione, all'evoluzione continua e al miglioramento delle prestazioni, sia in pista sia fuori. Questa livrea rappresenta una potente espressione di questa visione condivisa: rende omaggio alla nostra storia guardando con decisione al futuro".

Marvin Chow, Vice President, Consumer and AI Marketing di Google, ha aggiunto: "Dalla nascita di idee creative grazie all'app Gemini fino alla trasformazione sicura di complessi set di dati in informazioni strategiche in tempo reale attraverso Gemini Enterprise, McLaren dimostra concretamente cosa significhi sfruttare il potenziale dell'intelligenza artificiale. Siamo entusiasti di continuare a esplorare nuovi modi in cui Gemini possa alimentare la creatività, il business e la strategia del team in pista".

Livrea McLaren Silverstone Foto di: McLaren