F1 | Motori 2027: per non modificare i telai le gare potranno essere accorciate fino a 4 giri

Durante l’ultimo Consiglio Mondiale la Federazione ha approvato il piano per riformulare la ripartizione tra parte termica ed elettrica delle attuali Power Unit, con un percorso graduale che prevede interventi sia nel 2027 sia nel 2028. Una scelta necessaria, perché alcuni costruttori si erano opposti a modifiche troppo estese già dal prossimo anno, preferendo un approccio progressivo dopo gli investimenti già sostenuti.

Nel 2027 la potenza del motore termico salirà di 20 kW, circa una trentina di cavalli, grazie a un aumento del 5% della portata di benzina, mentre la potenza dell’MGU‑K calerà di 50 kW. Per raggiungere la ripartizione 60/40 servirà però un ulteriore intervento nel 2028, con il motore termico guadagnerà altri 30 kW con un incremento del 13% del flussometro.

Inoltre sono previsti alcuni interventi secondari sulla parte elettrica: il recupero in fase di rigenerazione aumenterà fino a 400 kW, 50 kW in più rispetto all’attuale valore, mentre il delta massimo della portata della batteria salirà a 5 MJ, con un incremento del 25% rispetto alla configurazione odierna.

La partenza del GP d'Austria Foto di: Liam Fabre

Aspetti che dovrebbero aiutare non solo a recuperare più energia e a consumarla meno rapidamente, ma anche a ridurre la dipendenza dalla componente elettrica. Tra le ragioni per cui alcuni costruttori non volevano una modifica radicale del regolamento passando subito al rapporto 60/40 c’era infatti anche una dimensione politica, legata agli investimenti già sostenuti su queste Power Unit, oltre a un fattore economico per chi era in ritardo e doveva comunque lavorare per colmare il gap dalla vetta.

Sul fronte economico è stato deciso di garantire 3 milioni sul budget cap sia per il 2027 sia per il 2028, ma un altro terreno di discussione riguardava la lunghezza delle gare. Aumentare la portata del flussometro significa infatti aumentare la quantità di benzina utilizzata, e non tutte le squadre erano disposte a ricostruire da zero il telaio per ampliare il serbatoio e contenere quei chili aggiuntivi, soprattutto per una questione di costi.

L’idea di alcune squadre era mantenere la stessa scocca anche il prossimo anno, così da destinare le risorse ad altre aree della vettura ritenute più significative. Il problema è che in alcune gare, soprattutto quelle in cui il motore termico conta di più o le opportunità di rigenerare energia sono limitate, senza quei chili aggiuntivi di benzina c’era il rischio concreto che alcune squadre potessero ritrovarsi... a secco.

Per questo, come vi avevamo riportato qualche settimana fa, i team avevano raggiunto un accordo per ridurre di alcuni giri gare specifiche del mondiale, così da permettere a quelle squadre di mantenere inalterato il telaio. Questo punto è stato inserito anche nell’ultima bozza del regolamento 2027, dove si indica che la direzione gara avrà la facoltà di ridurre la distanza di gara di 4 giri per il prossimo anno. L’eccezione verrà meno nel 2028, quando i team dovranno comunque modificare il telaio per contenere i chili di benzina necessari all’aumento del 13 per cento del flussometro.

La Federazione fornirà ai team le informazioni provvisorie sulla durata delle sessioni di gara per tutti gli appuntamenti del campionato entro la data di approvazione del calendario 2027. La conferma definitiva della distanza di gara per ciascun evento sarà poi comunicata alle squadre non meno di quattro settimane prima dell’inizio del fine settimana in questione.

Tuttavia, le novità del regolamento non si fermano alla gestione del carburante a gara in corso e coinvolgono anche le fasi procedurali che precedono la partenza, quando i piloti escono dalla pit lane per raggiungere la griglia. In questo momento le squadre sfruttano quelle tornate per verificare il bilanciamento della vettura prima della gara e per effettuare le prove di partenza dal fondo della pit lane.

Attualmente non esiste un limite massimo ai giri che è possibile completare prima della griglia, a patto di essere fuori dalla pit lane nel momento in cui questa viene chiusa allo scadere dei dieci minuti. L’unica eccezione riguarda la sprint, dove è consentito un solo giro per velocizzare le procedure. Per il 2027 la FIA potrà invece imporre un numero massimo di giri pre‑gara, così da contenere i consumi e garantire che le squadre dispongano del quantitativo di benzina necessario per la corsa.