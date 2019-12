Mercedes: ecco le novità 2020 provate da Hamilton

Nelle prove libere di Abu Dhabi i due piloti Mercedes si sono divisi il lavoro di sviluppo finalizzato al 2020.

Mercedes F1 AMG W10, dettaglio della power unit Phase 3 Photo by: Giorgio Piola

Se Valtteri Bottas si è dedicato alla power unit dotata di qualche anticipazione per il prossimo anno che poi sabato è stata sostituita da un motore meno spinto dopo una perdita idraulica, Lewis Hamilton ha deciso di sfruttare le due sessioni per provare una sospensione anteriore modificata.

L’esa-campione, infatti, ha dichiarato di aver voluto estremizzare delle soluzioni di setup che in passato non hanno funzionato, ma sono state sperimentate con il chiaro intento di essere valutate perché potrebbero diventare funzionali sulla Mercedes W11 che è in fase di gestazione.

Mercedes AMG F1 W10, la sospensione anteriore sperimentale usata da Hamilton nelle libere di Abu Dhabi Photo by: Giorgio Piola

Ad Abu Dhabi sono stati cambiati i punti di attacco della sospensione variando leggermente l’inclinazione del triangolo superiore, cercando dei vantaggi aerodinamici da associare allo sfruttamento delle gomme 2020 che avranno un profilo diverso per poter usare pressioni di partenza più basse e una finestra di funzionamento più ampia.

E, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, la Mercedes ha proseguito l'analisi dell'ala anteriore iniziata a Interlagos per capire quanto possa essere interessante nel 2011 passare alla filosofia dei flussi outwash che ha caratterizzato la Ferrari quest'anno, con il passaggio dell'aria all'esterno della ruota anteriore alla ricera di una maggiore efficienza aerodinamica.

Mercedes AMG F1 W10, dettaglio dell'ala anteriore con il flap nella porzione esterna scarico Photo by: Giorgio Piola Mercedes AMG F1 W10, dettaglio dell'ala anteriore tradizionale Photo by: Giorgio Piola

Illuminata la previsione di Mattia Binotto ad Abu Dhabi: "La Ferrari nel 2020 andrà a cercare più carico, mentre la Mercedes punterà di più sull'efficienza. E' probabile che l'ideale si possa trovare nel mezzo".