F1 | Leclerc: "L'incidente con Perez? Non avevo spazio"

Charles Leclerc lo aveva detto appena terminate le qualifiche di ieri: "La pole position è una buon risultato, ma forse non è la migliore posizione per partire qui in Messico". Di fatto, è stato buon profeta.

Il pilota della Ferrari si è trovato subito superato da Max Verstappen, ma già alla prima curva ha visto la sua gara perdere quasi tutte le possibilità di portare a casa la prima vittoria stagionale.

Affiancato subito dalle due Red Bull, Leclerc si è trovato chiuso tra Max Verstappen a destra e Sergio Perez a sinistra. Il messicano, idolo di casa, ha provato a chiudere la curva per prendersi la prima posizione ma ha anticipato troppo la manovra, finendo per rovinare contro la ruota anteriore sinistra della SF-23 numero 16.

Ad avere la peggio è stato proprio Perez, finito fuori pista e poi costretto al ritiro: troppo grandi i danni riportati alla sua RB19 nel contatto con Leclerc. A quel punto Charles si è trovato a correre con l'ala anteriore rovinata (ha perso l'endplate sinistro) e con Max Verstappen davanti.

L'intervento della Safety Car dopo il brutto incidente di Kevin Magnussen ha tarpato completamente le ali alla Rossa numero 16, perché Leclerc era stato chiamato ai box per cambiare le gomme pochi minuti prima. Verstappen, invece, ha potuto sfruttare l'occasione per un pit stop 'gratuito', tornando in pista davanti a tutti e con la strategia equiparata a quella del monegasco.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Il contatto tra Charles Leclerc, Ferrari SF-23 e Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 ala partenza

Al termine della gara, Leclerc ha voluto dare una spiegazione a quanto accaduto nelle prime fasi, ossia riguardo al contatto con Perez che ha spedito fuori l'idolo di casa all'Hermanos Rodriguez di Città del Messico.

"Sento tanta disapprovazione dal pubblico, però ragazzi, non avevo spazio per andare da nessuna parte. Mi sono trovato in mezzo alle due Red Bull e mi sono toccato con Checo, ma non avevo proprio spazio".

"E' la vita. Lui ha danneggiato la mia macchina e la sua gara è finita lì. Da parte nostra abbiamo ottenuto il massimo possibile in questa gara. Sono dispiaciuto di aver messo fine alla gara di Sergio in quel modo, ma non avevo proprio spazio".

Leclerc ha poi completato il gran Premio al terzo posto, battuto anche da Lewis Hamilton con un set di gomme Medium che ha funzionato molto meglio delle Hard montate nell'unico pit stop effettuato in gara dal monegasco.

"Dopo la ripartenza abbiamo sofferto un po' con le gomme Hard, mentre Lewis era velocissimo con le Medium. Loro sono riusciti a gestire molto bene le gomme. Sono semplicemente stati migliori di noi. Le cose stanno così".