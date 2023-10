F1 | Verstappen: "16 vittorie stagionali, un anno incredibile"

Altra gara, altro record. Anche in Messico Max Verstappen ha messo la propria firma sull’ennesimo successo che lo ha portato a conquistare ben sedici vittorie nel corso di questa stagione, migliorando il bottino dell’anno passato, quando si era fermato a quindici.

La corsa dell’olandese passava da due elementi: la partenza e la strategia. Partendo dalla seconda fila, l’idea era quella di prendere la scia e attaccare immediatamente alla prima curva, con la speranza di prendere di guadagnare quantomeno una posizione per non rimanere incastrato nel trenino delle Ferrari. Così è stato e, con una partenza fulminante dalla terza casella, il tre volte campione del mondo è stato in grado di portarsi subito in testa, precedendo Charles Leclerc che era giunto suo malgrado al contatto con Sergio Perez riportando danni all’ala anteriore.

Da quel momento in poi, il pilota della Red Bull ha imposto il suo ritmo allungando sulla media fino a poter contare su un vantaggio di circa cinque secondi durante il diciottesimo giro, quello in cui si è capito che gli strateghi della squadra di Milton Keynes avevano optato per una strategia differente da quella dei rivali. Il piano, infatti, non era quello di effettuare un solo pit stop coprendo gli avversari, bensì fare la propria gara puntando su una doppia sosta con i due set di hard rimasti.

Il momento della partenza con cui ha superato Leclerc

La bandiera rossa ha poi cambiato i piani di tanti piloti, inclusi quello di Verstappen, che è potuto rimanere davanti dopo essersi fermato sotto Safety Car, con cui era rimasto comunque davanti a Leclerc. I due sono quindi ripartiti dalla prima fila con la hard, con cui poi l’olandese è arrivato fino al traguardo con un vantaggio di ben quasi quattordici secondi su Hamilton, il quale aveva invece affrontato l’ultima parte di gara con la mescola media. Leclerc, che invece aveva seguito la medesima scelta del pilota della Red Bull, ha poi concluso al terzo posto con un distacco di oltre ventitré secondi.

“Voglio dire, ad essere onesti, stiamo vivendo una stagione incredibile. E anche oggi, ovviamente, siamo partiti dalla terza posizione. Ma credo che il ritmo della vettura fosse molto, molto buono. Abbiamo cercato di adottare una strategia diversa da tutti gli altri. E purtroppo, con la bandiera rossa, non abbiamo potuto dimostrarlo. Tuttavia, con le gomme dure alla fine, penso che siamo molto, molto forti", ha raccontato Verstappen quanto gli è stato chiesto dei sedici successi nel corso del 2023.

Battuto il record per il maggior numero di vittorie nel corso di una singola stagione, Max punta già ad allungare la lista: “17, 18 [vittorie] e così via”, ha spiegato l’olandese quale fosse il suo prossimo obiettivo dopo l’ennesimo successo. Ci potrà provare già prossima settimana, quando la Formula 1 si sposterà a San Paolo in Brasile.