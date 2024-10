F1 | Leclerc sorride: "Tornati al livello a cui dovremmo essere"

Non è stato il weekend più semplice per la stagione per Charles Leclerc ma, quantomeno, il pilota del Cavallino è riuscito a portare a casa un terzo posto preziosissimo soprattutto per la Ferrari nella rincorsa al mondiale costruttori. La squadra di Maranello è infatti ora a soli 29 punti dalla McLaren, un gap ancora importante, ma non insormontabile con ancora quattro appuntamenti alla fine del mondiale, di cui due sprint.

L’importanza del terzo posto di Leclerc è racchiusa soprattutto in quell’obiettivo in cui Ferrari crede per dare senso a un anno di crescita, sia in pista che a livello organizzativo dietro le quinte. Indubbiamente, però, a livello personale il monegasco non ha nascosto un pizzico di amarezza perché, come già detto dopo le qualifiche, il feeling per tutto il fine settimana non è stato dei miglior con la SF-24, al contrario di Sainz, che si è trovato subito a suo agio potendo estrarre il massimo potenziale della vettura.

Leclerc, che era scattato dalla quarta casella, era anche riuscito a salire in seconda posizione quando un duello oltre il limite tra Max Verstappen e Lando Norris in curva 8 aveva portato fuori i due pretendenti al titolo, lasciando strada proprio al monegasco. Ciò ha rappresentato un elemento fondamentale per il pilota del Cavallino, perché gli ha permesso di non avere tre vetture davanti e avere un pochino più di respiro per far prendere aria ai freni e alla Power Unit, tema sempre cruciale qui in Messico.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Per circa una decina di giri, Leclerc ha provato a rimanere nella scia del compagno di squadra, arrivando anche ai margini della zona DRS, ma un passo tendenzialmente migliore da parte di Sainz e l’aumento delle temperature sulla vettura del monegasco hanno spinto il numero 16 a distaccarsi, dovendo fare a lungo ricorso a tecniche di lift and coast in fondo ai rettilinei per far rifiatare la sua vettura.

Nel secondo stint sono un po’ emerse le criticità del fine settimana di Leclerc, con Norris alle sue spalle che, giro dopo giro, ha iniziato a farsi sempre più minaccioso. Dopo un periodo stabile con un gap a suo favore di cinque secondi, il tempo perso con i doppiati e un passo migliore da parte di Norris hanno dato la chance all’inglese della McLaren di riavvicinarsi, fino a trovarsi in zona DRS. Messo sotto pressione, Leclerc è suo malgrado arrivato all’errore in uscita dall’ultima curva dopo aver perso il posteriore della sua SF-24, finendo nella via fuga e lasciando soprattutto strada libera a Norris, che ne ha approfittato per centrare un secondo posto importante in ottica mondiale.

Sfruttando l’ampio vantaggio sul finale, il monegasco è potuto rientrare ai box e montare un set di soft negli ultimi giri, conquistando così il punto aggiuntivo per la tornata più veloce della gara. Un premio di consolazione che certamente non fa del tutto felice il pilota del Cavallino, ma Leclerc è consapevole di quanto possa essere importante per la Ferrari nel costruttori.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Ferrari

"Gara difficile. Nel primo stint ho dovuto gestire le temperature ed è stata dura. Oggi ho fatto la miglior gara possibile. Nel weekend sono sempre stato indietro, avendo perso tempo sin dal primo turno di prove libere, e oggi ho fatto il massimo. Ottimo risultato per il team nella lotta per il Mondiale Costruttori e complimenti a Carlos per la vittoria, nel complesso è stato un weekend positivo per la squadra", ha detto Leclerc alla fine della gara.

"Stiamo lavorando molto bene ultimamente, da alcune gare siamo tornati al livello a cui dovremmo essere. Il Mondiale Costruttori è il nostro obiettivo e continuiamo a lavorare per conquistarlo. Dobbiamo continuare a spingere per cercare di ottenere il nostro obiettivo".