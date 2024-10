F1 | Red Bull: Max valore aggiunto, ma l'enigma Perez si infittisce

Al di là dei numeri della classifica di campionato, Max Verstappen sta guidando da campione del mondo. Non è solo merito suo se la Red Bull numero 1 scatterà dalla prima fila nel Gran Premio del Messico, ma nessuno può negare il grande valore aggiunto che Verstappen sta garantendo alla squadra. Il weekend messicano di Max è iniziato in salita, una manciata di giri completati venerdì (a causa di un problema alla power unit che lo ha tenuto ai box nella sessione FP2) e tanti dubbi su quello che sarebbe stato il potenziale della monoposto.

La quarta posizione in FP3, a mezzo secondo da tandem McLaren, ha fatto presagire un sabato difficile. Poi la qualifica: terzo in Q1, secondo in Q2 e soprattutto in Q3, ovvero prima fila, davanti al rivale per il titolo Lando Norris. “È un risultato incredibile per noi – ha spiegato Verstappen – abbiamo iniziato la giornata di sabato senza alcuna informazione e la FP3 è stata cruciale. Ho cercato di fare quanti più giri possibile ma la macchina non era certo al suo meglio”.

Come ormai accade da un po' di weekend, gli ingegneri della Red Bull hanno dovuto mettere le mani in modo significativo sul setup della monoposto tra la sessione FP3 e le qualifiche, e questa volta le modifiche hanno funzionato. In più la temperatura di aria e asfalto tra la FP3 e la sessione di qualifica è aumentata di 13 gradi, un cambiamento di condizioni che si è sposato al meglio con la Red Bull. “È andata bene – ha confermato Max – tutto ha iniziato ad essere più in linea con le aspettative, ma non mi aspettavo certo la prima fila. Siamo rimasti calmi e abbiamo solo cercato di esaminare i dati, cercando di capire cosa non stesse funzionando nella macchina”.

Helmut Marko ha definito un ‘Magic Lap’ il giro finale di Verstappen. “Dopo che al termine del primo ‘run’ in Q3 il suo crono è stato (per track-limit alla curva 2) Max ha mantenuto i nervi saldi e ha sfruttato in modo perfetto l’ultimo set di soft. Che dire…ha fatto una grande qualifica, ma non mi sorprende più. Ci tengo a sottolineare il lavoro fatto dagli ingegneri, la nostra macchina ha una fascia molto stretta di funzionamento, e questa volta tutto è andato nella giusta direzione”. Il tempo corre molto veloce, sei mesi in casa Red Bull un secondo tempo in qualifica sarebbe stato considerato un passo falso, mentre ieri a Città del Messico tutto il box si è dato il classico ‘cinque’ con grandi sorrisi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

“In gara non mi aspetto miracoli – ha concluso Verstappen – abbiamo visto ad Austin quanto sia stata veloce la Ferrari, la McLaren in gara è sempre competitiva, vedremo”. L’obiettivo è ormai quello di correre in difesa e marcare a vista Norris con un occhio fisso alla classifica generale. Se Max riuscirà a lasciare il Messico con cinquanta punti di vantaggio su Lando (ovvero il punteggio di due gare con quattro weekend ancora da disputare) potrà ritenersi contento.

L’enigma Perez si infittisce

C’è però una parte del box Red Bull che non festeggia da tempo. Non è certo la prima volta che Sergio Perez conclude una sessione di qualifica molto lontano dai tempi del suo compagno di squadra, ma quanto visto ieri sul circuito Hermanos Rodriguez è stato il punto più basso di una crisi che dura ormai da un anno e mezzo. Nella gara di casa Perez ci teneva davvero tanto ad un colpo di reni, almeno in qualifica, qualcosa che lo rimettesse nella dimensione di un pilota che ha un compagno di squadra di classe assoluta. Tre o quattro decimi, tanti, tantissimi in questa Formula 1, ma sufficienti a restare nella top-10.

Quanto accaduto in Q1 è invece qualcosa difficile da spiegare. Perez ha concluso il turno in diciottesima posizione, ad oltre otto decimi da Verstappen. Checo ha guidato come ha potuto, ufficialmente senza pagare imprevisti. È noto che ha a disposizione la penultima specifica di fondo, ma otto decimi sono un margine che non trova spiegazione in uno step di aggiornamento in meno. Ci sono probabilmente più motivi dietro un gap del genere. Da Singapore Perez lamenta problemi all’impianto frenante. “Se provo a frenare come vorrei metto troppa energia nelle gomme – ha spiegato Checo – sono costretto a modulare molto ma al momento, pur vedendo nei dati che c’è qualcosa che non va, non siamo in grado di risolvere il problema”.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Foto di: Dom Romney / Motorsport Images

Da qui prende forma il calvario. Senza poter affondare le staccate come vorrebbe, Perez compromette l’ingresso in curva, con scivolamenti che innescano il surriscaldamento delle gomme. Fin qui la spiegazione tecnica, ma non sono in pochi nel paddock a credere che ormai anche la squadra abbia un po' mollato in colpo, un aspetto probabilmente colto dallo stesso Perez che contribuisce a farlo precipitare in una spirale negativa. Mancano cinque gare al termine della stagione, ed il destino di Checo sembra ormai scritto.

“Beh, onoro l'ottimismo di suo padre – ha commentato Marko in merito alla previsione di un Perez campione del mondo fatta dal papà Antonio - ma...l'ho sentito alla radio lamentarsi molto per i problemi ai freni. Bisognerà vedere cosa è successo, ma la ripresa sperata che tutti ci aspettavamo purtroppo non si è concretizzata”. E a proposito di chi potrebbe candidarsi a prendere il posto di Perez la prossima stagione, le parole di Marko in merito all’incidente in Q2 di Yuki Tsunoda suonano sibilline. “Yuki è finito in testacoda ad Austin ora questo incidente in qualifica. Pensavamo che si fosse stabilizzato, ma a quanto pare da quando è arrivata la pressione di Lawson le cose sono cambiate…”.