F1 | Vasseur: "La pole una sorpesa, ma sul passo siamo più forti"

Dopo Austin, Ferrari inizia il weekend messicano con i migliori presupposti. Carlos Sainz è infatti riuscito a centrare una bellissima pole position a Città del Messico con oltre due decimi di vantaggio sul rivale più diretto, Max Verstappen, il quale domani prenderà il via al suo fianco dalla prima fila. Lo spagnolo in Q3 ha trovato il feeling perfetto perché, anche se è poi riuscito a migliorarsi nel tentativo finale, in realtà il tempo ottenuto a inizio del Q3 sarebbe stato sufficiente per conquistare la prima posizione.

Non è un caso che lo stesso Sainz nelle interviste abbia descritto i suoi giri in Q3 come “quasi perfetti”, proprio a voler sottolineare il feeling perfetto trovato con la SF-24 nel momento decisivo. L’aspetto che però Ferrari guarda con maggior fiducia e sicurezza è più legato ai progressi mostrati dalla vettura anche qui in Messico, dove si è confermata la migliore sul giro secco, elemento su cui in realtà nel corso della stagione ha spesso incontrato delle difficoltà.

Durante l’anno, infatti, la SF-24 è spesso stata più competitiva sul passo gara che in qualifica, proprio per quella sua tendenza a preservare le gomme faticando ad estrarne il massimo grip in quella piccola finestra di funzionamento fondamentale sul giro secco.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Dom Romney / Motorsport Images

Si tratta di un aspetto che ha voluto sottolineare anche Frederic Vasseur nel corso della sua disamina ai microfoni del media dopo la pole position, sottolineando però anche quanto in parte sia inaspettato questo risultato. Quello del Messico è un tracciato particolare, dove mettere insieme un giro non è sempre facile, data la sua natura che tende a mettere alla frusta le gomme posteriori. Proprio per questo trovare il giusto equilibrio durante il giro è fondamentale.

“Senza dubbio è una bella qualifica, anche se non ci aspettavamo di essere in pole position, perché andiamo molto meglio sul passo gara. Ma è una sorpresa positiva oggi. Carlos ha fatto un ottimo lavoro con due giri che lo avrebbero portato in pole position. E anche Charles, seppur non era molto contento del suo giro, è comunque vicino a Norris e siamo in lotta per domani”, ha raccontato il Team Principal della Ferrari ai microfoni di Sky Sport F1, rimarcando come anche il quarto posto di Leclerc, oggi in difficoltà per una mancanza di feeling con la SF-24, sia comunque un buon punto di partenza per provare a mettere pressione e guadagnare punti nel mondiale costruttori su McLaren e Red Bull, oggi fuori nel Q1 con una delle due rispettive vetture.

Tuttavia, Vasseur è consapevole di un aspetto molto importante, ancor di più in Messico: la pole è solo metà del lavoro, perché con un rettilineo così lungo, uno scatto non proprio eccezionale dalla prima casella rischia di avere un grosso impatto, con il rischio di essere sopravanzati in curva 1. Il primo target sarà quindi quello di mantenere il comando della corsa fino alla prima staccata, cercando poi di provare a costruire sul buon passo gara visto al venerdì.

“Sin dall’inizio della stagione, penso che abbiamo sempre avuto un passo migliore alla domenica che al sabato; quindi, è ottimo fare la pole position. Abbiamo avuto un ottimo weekend la scorsa settimana ad Austin, è positivo per domani, ma sappiamo che è un lungo rettilineo fino a curva 1”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

“La cosa più importante per la strategia è avere un buon passo. Come sappiamo, in Messico c’è il rettilineo più lungo della stagione fino a curva 1, quindi non è scontato essere primi in curva 1, però è meglio partire in pole position. In gara avevamo un buon passo ieri nella simulazione, spero che riusciremo a mantenere lo stesso approccio anche domani”, ha aggiunto il Team Principal.

C’è anche un aspetto fondamentale nella pole di oggi che Vasseur ha voluto rimarcare, ovvero quanto le novità portate a Monza stiano funzionando su una varietà piuttosto ampia di tracciati, a conferma del passo in avanti generale compiuto con la SF-24 dopo una parte centrale di campionato in cui si erano incontrate delle difficoltà: “Sembra che funzionino! Andavamo bene a Singapore e Baku, tracciati cittadini, ma anche a Monza e ad Austin e la pole di oggi è una conferma”.