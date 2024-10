F1 | Sainz in pole a Città del Messico, poi Verstappen e Norris

Carlos Sainz firma la prima pole stagionale con la SF-24 e conquista la partenza al palo nel GP del Messico con il tempo di 1'15"946. Lo spagnolo è stato perfetto con la Ferrari, perché ha dominato sia nel primo run della Q3 che nel secondo. Ci si aspettava una McLaren davanti e, invece, la rossa ha dimostrato di riuscire a chiudere un giro secco moltro competitivo. Il madrileno ha voglia di lasciare la squadra del Cavallino con almeno un'altra vittorie e per ora mette in saccoccia la settima pole position della carriera.

Accanto a Sainz un po' a sorpresa è spuntato Max Verstappen con una Red Bull non irresistibile. L'olandese è in prima fila con un 1'16"171 dopo che gli era stato cancellato il tempo del primo run (1'16"368) per un taglio esagerato alla curva 2. Il leader del mondiale non si è perso d'animo e ha raggiunto un'altra prima fila che è frutto del talento di Max, più che del potenziale della RB20.

La grande delusione è certamente Lando Norris: l'inglese è solo terzo con la McLaren dotata di un importante aggiornamento al fondo. Lando, con un giro non perfetto, ha lasciato più di tre decimi alla Ferrari di testa, lamentando una vettura papaya che scivolava troppo. Il fatto è che Norris con una vettura sulla carta più competitiva non coglie il potenziale a sua disposizione. E' vero che partire in prima fila all'Hermanos Rodriguez conta meno che in altri tracciati, ma il britannico sembra subire l'inossidabile Verstappen.

Ci si aspettava di più da Charles Leclerc che finisce quarto per cinque millesimi da Norris: il monegasco non ha messo insieme un giro perfetto come è capace di fare spesso. Nel momento in cui ha tagliato il traguardo era già consapevole di aver fallito l'obiettivo. La Ferrari, però, è consistente nel passo gara, per cui la rossa può guardare a domani con grande fiducia.

Le Mercedes seguono con George Russell quinto davanti a Lewis Hamilton, ma staccato di quasi tre decimi dal compagno di squadra che è alle prese con una macchina completamente ricostruita dal telaio dopo il violento botto di ieri.

Molto positiva la qualifica della Haas che ha messo Kevin Magnussen in settima posizione, mentre Nico Hulkenberg chiude la top 10 con l'altra VF-24. Non era prevedibile nemmeno l'ottava piazza di Pierre Gasly con l'Alpine in seria difficoltà nelle prove libere. Il francese è riuscito a mettere tutto insieme quando serviva. Prova d'orgoglio anche per Alexander Albon nono con la Williams. L'anglo thailandese dopo il crash di venerdì ha ritrovato una prestazione convincente, mettendosi dietro quel Franco Colapinto che gli sta rendendo la vita terribilmente difficile.

Non riescono a entrare in Q3 le due Racing Bulls: Yuki Tsunoda ha commesso un grave errore alla curva 12 ed è andato a sbattere quando mancavano solo 10 secondi alla bandiera a scacchi. Il giapponese ha mancato il punto di frenata ed ha perso la sua vettura dotata delle ultime modifiche al fondo: è finito violentemente contro le barriere.Sarà da vedere se potrà utilizzare le movità in gara dopo il crash.

Inevitabile la bandiera rossa che ha impedito al suo compagno di squadra, Liam Lawson di migliorarsi, visto che aveva due intertempi interessanti prima dello stop anticipato. L'australiano è 12esimo davanti a Fernando Alonso al suo 400esimo GP in F1. Lo spagnolo non ha impressionato con la verdona che prosegue la sua crisi: l'asturiano si accontenta di stare davanti al compagno di squadra Lance Stroll per un decimo.

Valtteri Bottas ha svolto bene il suo compito con la Sauber: il finlandese, positivo nelle prove libere, si è distinto per aver portato la monoposto di Hinwil in Q2. Era il massimo che potesse concedere agli svizzeri.

La Q1 offre dei brividi con emozioni che possono anche avere un impatto sulla clasifica del mondiale: dietro a Franco Colapinto primo degli esclusi e 16esimo in griglia. L'argentino della Williams si è tolto la soddisfazione di stare davanti a Oscar Piastri e a Sergio Perez. L'australiano della McLaren era stato il più veloce nella FP3 e sembrava destinato alla lotta per la pole position.

Oscar, invece, si è innervosito quando gli hanno tolto il tempo del primo run per un track limit e poi non è riuscito a migliorarsi con il secondo treno di soft, confermando la sua difficoltà nell'affrontare la qualifica che non lo porta quasi mai a sfruttare il materiale a disposizione. Piastri ha pagato otto decimi rispetto al tempo di Norris in Q1: è evidente che c'è qualcosa che non è andato come avrebbe dovuto.

Male anche Sergio Perez 18esimo in griglia con la Red Bull: il messicano ha deluso le aspettative del pubblico di casa. Checo non ha mai trovato la giusta fiducia in frenata con la RB20 sul tracciato di Città del Messico caratterizzato dall'aria rarefatta. In ultima fila per Esteban Ocon 19esimo con l'Alpine e al suo fianco ci sarà Guanyu Zhou, molto demotivato con questa Sauber che non cresce nonostante le molte modifiche.