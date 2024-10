F1 | Sainz: "Ho fatto 2 giri super. La SF-24 conferma i progressi"

Sesta pole della carriera, la prima della stagione. Carlos Sainz aveva già fatto vedere sin dalle libere di essere in un grande momento di forma e oggi, durante le qualifiche del Gran Premio di Città del Messico, ha confermato questa impressione.

In Q3 lo spagnolo si è esaltato, firmando due giri che - entrambi - gli sarebbero valsi la pole. Il secondo, con cui ha abbattuto il muro dell'1'16", è stato la ciliegina sulla torta di un fine settimana fino a qui praticamente perfetto.

Già il primo giro - 1'16"055 - firmato dal madrileno sarebbe stato sufficiente per la pole. Il secondo, in 1'15"946, è stato una dimostrazione di forza, tanto da permettergli di staccare di oltre 2 decimi Verstappen e di tre Norris.

"Sono molto felice. Ho fatto due grandi giri", ha dichiarato Carlos sorridente alla fine delle Qualifiche. "Tante volte in Messico hai la sensazione di non poter mettere assieme il giro perché si scivola molto, ma in Q3 ho ftto due giri solidi, quasi perfetti che mi hanno portato in pole. E sono stupito, perché qui è molto difficile che si riescano a fare due giri così simili e così competitivi. La pista è difficile".

Ormai è un dato di fatto: la Ferrari ha fatto un vero passo avanti e dopo il successo di Austin è arrivata la pole di Sainz a certificare la solidità prestazionale delle SF-24.

"Mi sento bene sulla macchina. Da Austin abbiamo fatto un passo avanti e in qualifica facciamo qualcosa in più per preparare meglio le gomme. La direzione è quella giusta. Mi prendo la pole perché dimostra i progressi che abbiamo fatto, ma la cosa importante sarà domani".

Con Piastri e Perez relegati nelle retrovie della griglia di partenza, la Ferrari dovrà cercare di massimizzare il risultato di domani portando a casa punti pesanti con entrambe le vetture. Ma, dopo aver visto il passo gara delle Rosse nella giornata di ieri, la vittoria sembra davvero alla portata del team di Maranello.

"Di sicuro la priorità è portare le macchine al traguardo, ma se vinci la gara sono importanti per il Mondiale Costruttori. Cercherò di mantenere la prima posizione al via e spero che il nostro passo gara possa aiutarci a rimanere in quella posizione e vincere", ha concluso Sainz.