F1 | Leclerc: "Carlos va forte, io piano. Non ho fatto un bel lavoro"

Solo poche settimane fa una Ferrari quarta in classifica a 3 decimi dall'autore della pole avrebbe incoraggiato Charles Leclerc. Ora, però, le cose sono cambiate. La SF-24 è diventata una delle macchine di riferimento di questa ultima parte di stagione e un risultato del genere non può che deludere.

Il pilota monegasco ha conquistato la seconda fila nelle qualifiche del Gran Premio di Città del Messico, andate in scena nella notte italiana con Carlos Sainz autentico mattatore. Il madrileno ha regalato alla Ferrari la pole position, mentre Leclerc ha confermato le difficoltà avute sin dalla giornata di ieri fermando si in quarta posizione, staccato di tre decimi.

Alla fine delle prove ufficiali, il pilota nativo di Monte-Carlo non ha cercato scuse. Ha sì ricordato quanto abbia girato poco ieri, ma anche come non sia riuscito a fare un buon lavoro per arrivare maggiormente pronto alle prove ufficiali di oggi.

"Carlos sta andando forte e io sto andando piano", ha detto Leclerc ai microfoni di Sky Sport F1 una volta terminate le qualifiche del GP di Città del Messico. "E' qualcosa che riguarda me più che quanto sia andato forte Carlos, perché io sto andando piano e non sto facendo un buon lavoro".

Leclerc, che spesso prova a guardare il lato positivo della situazione, ha ricordato come la SF-24 - anche in questo fine settimana - sia stata improntata maggiormente per la gara. Non a caso, ieri è stato proprio il suo il miglior passo gara visto nel corso del secondo turno di prove libere.

"Le Libere 1 le ho saltate e nelle Libere 2 eravamo in ritardo con il programma e non sono a mio agio sulla macchina. La cosa positiva è che ieri ero il più veloce sul passo gara. E la macchina è ottimizzata sul passo gara più che sul giro secco ma questo non giustifica i 3 decimi che ho preso oggi. Non posso essere contento di oggi".

Il risultato di oggi delude, ma non preclude nulla in termini di risultato di una gara che potrebbe portare la Ferrari a riaprire i giochi per il titolo iridato Costruttori.

"Il weekend non è perso, ma alla parte positiva non voglio pensare. Ho fatto un brutto lavoro e sono arrabbiato. Domani vedremo. Si può vincere lo stesso, ma dal quarto posto è certamente più difficile che farlo dal primo posto", ha concluso il fresco vincitore del Gran Premio degli Stati Uniti.