F1 | Leclerc, con poco grip il suo stile aggressivo non ha funzionato

Per la seconda volta in una settimana Charles Leclerc si è qualificato alle spalle di Carlos Sainz. Ad Austin la differenza era stata un decimo di secondo ed una posizione, ma entrambi i piloti si erano confermati in seconda fila. Sul circuito Hermanos Rodriguez il gap tra il poleman Sainz e Leclerc (quarto) è salito a tre decimi. La differenza è che in Messico l’ordine in cui le due Ferrari avrebbero concluso le qualifiche (al di là della posizione assoluta) era nell’aria da venerdì.

Leclerc ha saltato la sessione FP1 dovendo cedere la macchina a Oliver Bearman, e quando in FP2 ha iniziato il suo lavoro per il weekend è apparso subito poco a suo agio con la monoposto. “Perdere una sessione non aiuta, ma è quello che ha influito sulla mia prestazione”, ha ammesso con onestà Charles. È una questione di feeling, di equilibrio che Leclerc in Messico ha fatto fatica a trovare. Ma Leclerc, analizzando il tutto a freddo dopo le qualifiche è andato oltre. “Sono deluso ma non sorpreso. Soffro sempre un po' nelle qualifiche sulle piste con bassissima aderenza – ha spiegato - non credo che sia un mio punto di forza. Il mio stile di guida mi porta a spingere molto nei giri di qualifica, e su piste come qui in Messico o Monza incontro sempre qualche difficoltà in più”.

Ci sono piste in cui il giro di qualifica perfetto prevede una modalità di massimo attacco dal primo all’ultimo metro, altre in cui il giro va gestito, lasciando un piccolissimo margine che diventa fondamentale per evitare di scivolare portando le gomme oltre la finestra di funzionamento. “In Q3 il giro stava andando molto, molto bene fino alla curva 10 – ha proseguito – poi ho perso la macchina. Ma se mi son preso quei rischi è solo perché non avevo il ritmo. Su questa tipologia di pista devo contenere un po' di più la mia tendenza a spingere molto forte perché semplicemente non funziona. Oggi ho provato a farlo, stava funzionando abbastanza bene poi ho perso la macchina in curva 10, e da quel momento in poi è stato molto difficile finire un giro”.

Fin qui la qualifica. Lo scenario in vista della gara è diverso. “Il ritmo non sembra essere un problema – ci ha tenuto a sottolineare Leclerc - non lo è stato un problema a Monza, non credo che lo sarà domani. Quindi su questo fronte non sono preoccupato. I long-run sono stati buoni, ma partendo dal quarto posto mi sono complicato un po' la vita perché in Messico è importantissimo evitare il surriscaldamento del motore e dei freni, quindi ci saranno parecchie cose da gestire se mi ritroverà a girare dietro uno e più avversari. Comunque vedremo, se ci sarà una partenza molto buona come la scorsa settimana, beh, allora tutto sarà possibile”.