F1 | Vasseur: "Ora siamo forti ovunque. Continuiamo a spingere"

"La mia schiena non sta così bene, ma questo podio è un ottimo antidolorifico!". Per un dolore fisico che ormai lo attanaglia da tempo, Frédéric Vasseur ha trovato una medicina che ha un effetto benefico istantaneo: la vittoria.

Il Cavallino Rampante ha centrato la seconda vittoria consecutiva, la quinta stagionale, con Carlos Sainz che ha trionfato al Gran Premio di Città del Messico, mentre Charles Leclerc ha quasi completato l'opera, chiudendo terzo e firmando il giro più veloce in gara.

Questo ha portato la Ferrari a -29 dalla McLaren nel Mondiale Costruttori e a salire al secondo posto dopo aver passato la Red Bull. Un'iniezione di fiducia molto importante, che il team principal della Ferrari ha commentato così ai microfoni di Sky Sport F1.

Vasseur, la seconda doppietta consecutiva è sfumata a pochi giri dal termine. Pensa che fosse possibile ottenerla?

"Credo che alla doppietta siamo andati piuttosto vicini. Forse Charles sarebbe riuscito a difendersi da Norris. Probabilmente, però, per lui è stato difficile mantenere le gomme nella giusta finestra di esercizio perché gli avevamo chiesto di fare risparmio dei freni, fuel saving (gestione del carburante, ndr) e ha fatto un piccolo errore. Nel complesso è un weekend molto positivo. Dobbiamo essere positivi, mantenendo la concentrazione per le gare che mancano alla fine".

Ora che siete così vicini alla vetta del Mondiale Costruttori, sarete ancora più aggressivi?

"Siamo a -29 dalla McLaren nel Mondiale Costruttori, ma manterremo lo stesso atteggiamento. Spero che tutta la stampa si concentri sul duello tra Max e Lando e della penalità di Verstappen. Che nessuno si concentri su di noi. Noi dobbiamo fare il nostro e vedremo come andrà nel prossimo weekend".

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

"Non ho prestato tanta attenzione alla lotta tra Norris e Verstappen. Ma fino a quando lottano tra di loro va benissimo. Anzi, spero anche che possano fare qualcosa di più il prossimo weekend per quanto riguarda la loro lotta... (ride, ndr)".

Per quale motivo avete chiesto a Leclerc di rallentare il suo passo nel primo stint di gara?

"A Charles, nella parte iniziale della gara, abbiamo chiesto di tenere le temperature sotto controllo perché, come sapete, le monoposto non sono progettate pensando solo a questa pista. L'Hermanos Rodriguez è un circuito molto specifico, e bisogna fare tanta gestione su questa pista. Abbiamo cercato di mantenere temperature di motore e freni sotto il limite e abbiamo fatto un bel lavoro, in questo senso".

Pensa che la SF-24 rimarrà competitiva anche nelle ultime uscite della stagione?

"Da Zandvoort in poi siamo andati molto meglio. A Monza abbiamo portato degli aggiornamenti ed è andata molto bene. All'inizio pensavamo che fosse solo questione di tipologie di piste incontrate, come Monza e Baku, ma poi abbiamo fatto bene anche a Singapore e siamo andati bene ad Austin e anche qui in Messico, per cui ora penso che andremo bene ovunque fino alla fine. Ma attenzione, non sarà solo questione di come andrà la vettura, penso che sia anche il lavoro del team a essere buono. Dovremo ripartire da zero in Brasile la prossima settimana".