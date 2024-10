F1 | Sainz: "Volevo fortemente un'ultima vittoria in Ferrari!"

Carlos Sainz regala la vittoria alla Ferrari in Messico ponendo fine a un digiuno che durava da 34 anni. L'ultima vittoria del Cavallino Rampante in Messico era datata 1990.

Un fine settimana praticamente perfetto, quello di Sainz. Super sin dal venerdì, ieri ha sublimato la supremazia con un doppio giro veloce con cui avrebbe comunque ottenuto la pole position. Oggi, invece, ha reso il sogno realtà, portando a casa la seconda vittoria stagionale dopo quella firmata a Melbourne, nella prima parte della stagione, e la quinta assoluta della Ferrari nel 2024.

Grazie alla sua vittoria e al terzo posto di Charles Leclerc (più giro veloce ottenuto all'ultimo giro), la Ferrari si è rifatta sotto in modo prepotente alla McLaren nella lotta per il Mondiale Costruttori.

"Ho sentito tanto calore in questo fine settimana, ha dichiarato Sainz alla fine della gara. "Volevo davvero questa vittoria, era un mio obiettivo. Da tempo volevo ottenere un'ultima vittoria in Ferrari prima di andare via e ci sono riuscito. Se avessi potuto scegliere dove vincere, avrei scelto certamente qui in Messico. Mancano 4 gare alla fine della stagione e se dovessi avere l'opportunità, cercherò di vincere ancora quest'anno".

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Red Bull Content Pool

Al via Sainz ha perso la prima posizione per mano di Max Verstappen. L'olandese è partito meglio del madrileno, andando subito in testa. Poi, però, una volta rientrata ai box la Safety Car - intervenuta dopo l'incidente tra Albon e Tsunoda - Sainz ha firmato un sorpasso capolavoro su Verstappen e si è ripreso la leadership, senza lasciarla più sino alla bandiera a scacchi.

"Ero infastidito per aver perso la leadership in partenza nei confronti di Max, ma non ho studiato l'attacco nei suoi confronti per riprendermi la vetta della gara. Mi sono detto: 'Devi sorprendere Max in un modo o nell'altro', perché sappiamo bene quanto sia difficile da superare e lo ha dimostrato molteplici volte".

"Nel momento del sorpasso ero un po' indietro, ma mi sono detto: 'Non hai nulla da perdere. Cerco di attaccarlo all'interno'. Sono sempre stato molto sicuro in staccata nel corso di questo fine settimana, per cui ero certo di potercela fare".

"Per tutto il fine settimana ho capito potesse essere il mio weekend. Avevo anche la mia famiglia qui e volevo vincere davanti a loro. Qui poi mi sono sempre sentito molto a casa, per cui vincere qui è stato davvero molto bello", ha concluso Sainz.