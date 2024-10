F1 | Sainz vince in Messico: Ferrari supera Red Bull nel Costruttori

La Ferrari vince la seconda gara di fila: all'affermazione di Charles Leclerc ad Austin, la Scuderia aggiunge il successo di Carlos Sainz nel GP del Messico dove la rossa non vinceva sal 1990. La squadra del Cavallino, grazie anche al terzo posto del monegasco che ha sommato pure il punto aggiuntivo del giro più veloce colto all'ultima tornata (1'18"336), si porta al secondo posto nel mondiale Costruttori scavalcando di 25 lunghezze il team di Milton Keynes e riducendo a soli 29 i punti dalla McLaren che conduce la graduatoria. La Rossa all'Hermanos Rodriguez totalizza 41 punti contro i 22 della McLaren, dando consistenza alle speranze di Maranello di ambire al titolo mondiale a squadre, visto che ha collezionato la quinta vittoria stagionale..

Sainz è scattato dalla pole, ma il madrileno si è fatto infilzare alla prima curva da Max Verstappen: Carlos ha impiegato nove giri a riprendersi la testa della gara con un attacco determinatissimo, sfruttando il DRS per costringere l'olandese a desistere con una staccata profonda. L'olandese si è lamentato con il suo muretto perché si è trovato con la batteria scarica al fondo del rettilineo. Da quel momento l'iberico ha imposto il suo passo fino alla bandiera a scacchi del 71esimo giro, collezionando la sua quarta vittoria in carriera, la seconda stagionale dopo quella in Australia.

La Ferrari stava pregustando la terza doppietta fino a quando, al 63esimo giro, Leclerc ha rischiato di perdere la SF-24 alla Peraltada, l'insidiosa ultima curva: il monegasco ha avuto un'improvvisa perdita di aderenza al retrotreno, mentre cercava di contenere il ritorno di Lando Norris. E' finito nella corta via di fuga, fino a sfiorare le barriere, ma con una controllo da fuoriclasse ha evitato un brutto incidente proseguendo con il gas a tavoletta per non perdere troppo tempo dalla McLaren.

La Scuderia sta vivendo il suo momento migliore della stagione e per il secondo appuntamento di fila ha collezionato più punti della McLaren. La squadra di Woking, paradossalmente, potrebbe rimanere con il cerino acceso in mano. Norris con il secondo posto ha recuperato 10 punti su Max, ma nelle prossime quattro gare (più due sprint) dovrà recuperarne ancora 47 lunghezze.

Lando ha costruito la sua corsa pensando di stare davanti alla Red Bull, lasciando andare le Ferrari che sembravano avere un altro passo. Il momento cruciale del GP è avvenuto al giro 10: Norris ha attaccato Verstappen all'esterno avendo la cura di arrivare al punto di corda davanti alla RB20. Max ha accompagnato la McLaren fuori pista, meritandosi la prima penalità di 10 secondi, e alla curva successiva ha reagito subito ripetendo una manovra fuori dalle regole che gli è costata altri 10 secondi. Mentre Max spingeva Lando fuori pista, Leclerc ne ha approfittato per passare tutti e due e mettersi in caccia del leader Sainz.

Al pit stop del giro 27, Verstappen è scivolato a metà gruppo scontando i 20 secondi, ed è riuscito a risalire fino al sesto posto, dietro alle due Mercedes di Lewis Hamilton che ha chiuso davanti a George Russell dopo una battaglia spettacolare quanto rude fra i due piloti della Stella.

Max è stato giustamente punito per due episodi nei quali non era riuscito ad avere il diritto di traiettoria all'apice della curva: l'arancione è consapevole di non avere una Red Bull competitiva (aveva già fatto un miracolo mettendo la RB20 in prima fila) e ha provato a intimidire Norris. Ma rispetto ad Austin l'inglese ha saputo gestire meglio la bagarre traendone un vantaggio.

La McLaren, però, non riesce mai a raccogliere i punti che meriterebbe avendo la MCL38, perché Oscar Piastri ha chiuso solo all'ottavo posto dopo l'ennesimo errore in qualifica. Andrea Stella non riesce a capitalizzare una superiorità tecnica che sembra vacillare sotto alla spinta della Ferrari.

Eccellente la prestazione della Haas che porta a 10 i punti di vantaggio sulla Racing Bulls al sesto posto nel Costruttori: Kevin Magnussen, settimo, e Nico Hulkenberg, nono, hanno messo in carniere 8 lunghezze preziosissime.

Muove la classifica anche l'Alpine con la decima posizione di Pierre Gasly: il francese ha avuto ragione di Lance Stroll (Aston Martin) e di Colapinto (Williams): l'argentino si è beccato pure lui 10 secondi di penalità per aver demolito l'ala anteriore della Racing Bull di Liam La son.

Deludente Sergio Perez davanti al suo pubblico che lo ha osannato: il messicano si è schierato male sulla griglia e si è preso 5 secondi di penalità per cominciare. Poi è entrato in contatto prima Liam Lawson e poi con Lance Stroll e alla fine ha chiuso con un mesto 17esimo posto.

Subito dopo il via c'è stato il contatto di Alexander Albon con Yuki Tsunoda: il giapponese, dopo aver toccato le barriere lateralmente e aver stallonato una gomma, è finito in fondo alla via di fuga di curva 1. Macchina conciata, ma per fortuna pilota senza danni fisici. La 400esima gara di Fernando Alonso è finita troppo presto: l'asturiano è stato chiamato ai box per un problema che lo ha costretto al ritiro. Peccato...