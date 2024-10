F1 | Ferrari: Sainz interprete perfetto sognando il bis in gara

È una Ferrari che continua a sorprendere. Sei giorni dopo la doppietta di Austin (risultato che non era nelle previsioni) la Scuderia si è presa in Messico una pole position che tutto il paddock credeva già nelle mani della McLaren. Invece è arrivata una prova di forza della Ferrari e di Carlos Sainz, che a fine sessione ha giustamente ricordato di aver conquistato due pole position, avendo stampato in Q3 i due crono migliori delle qualifiche. “Ci eravamo focalizzati più sulla corsa di domani visto che non ci aspettavamo di poter lottare per la prima posizione in qualifica – ha ammesso Frederic Vasseur - ed invece è arrivata una splendida sorpresa. Carlos ha fatto un lavoro fantastico”.

Sainz è stato un interprete perfetto della SF24. La chiave che ha consentito a Carlos di dominare la Q3 delle qualifiche messicane è stata una perfetta gestione delle gomme. La scarsa aderenza ha tradito molti piloti, per ottenere il massimo è stato necessario un equilibrio perfetto che ha esaltato il lavoro di Sainz. “Probabilmente Lando ha pagato un po' di overdriving – ha spiegato Andrea Stella – bastano un paio di sovrasterzi e le gomme iniziano a perdere aderenza molto rapidamente, specialmente le posteriori, e finisci col perdere aderenza nell'ultimo settore”. Nelle insidie del circuito Hermanos Rodriguez sono caduti in tanti, in forma più o meno grande, tra cui Piastri, Perez, Leclerc e lo stesso Norris.

“La preparazione delle gomme nelle ultime gare è stato un argomento caldo in Ferrari – ha rivelato Sainz - in gara siamo sempre molto forti, ma sapevamo che ci mancava qualcosa in qualifica, un qualcosa che non ci consentiva di estrarre il massimo dalle gomme soft nel primo giro cronometrato ide. Mi sono concentrato un po' su questo durante la pausa di tre settimane e sono arrivato ad Austin con un paio di cose che sembravano dare i loro frutti”. I frutti di cui parla Carlos si sono visti nel miglioramento tra Q2 e Q3. Norris ha migliorato il suo crono di un decimo, Verstappen di quattro, Sainz di sei. “La chiave è stato il primo giro della Q3 – ha spiegato Carlos – aver ottenuto subito un tempo molto buono mi ha consentito di poter correre qualche rischio in più con il secondo set di gomme soft. Ho aggiunto un po' di carico sull’ala anteriore, ho cercato di massimizzare il passaggio ai limiti della pista e sono riuscito a migliorare di un decimo".

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Il passo gara presenta ancora (per tutti) delle incognite

L’analisi dei riscontri emersi in qualifica conferma delle scelte di setup differenti tra McLaren e Ferrari. Gli ingegneri della Scuderia hanno prestato particolare attenzione alla velocità massima sul lungo rettilineo del circuito Hermanos Rodriguez. Sainz e Leclerc sono risultati i migliori nel primo settore (per metà costituito dal rettilineo principale) ed anche nei rilevamenti delle velocità massime: Leclerc è il più veloce alla staccata di curva 1 (350,3 km/h), Sainz sul traguardo (257,7). Alla staccata di curva 1 Norris è risultato solo tredicesimo (347,2) a conferma di un setup con un maggior carico aerodinamico, scelta confermata anche dal miglior tempo ottenuto nel secondo settore.

C’è chi ha visto dietro questa scelta della McLaren la volontà di proteggere al meglio le gomme in vista dei 71 giri di gara. Lo storico del Gran Premio del Messico conferma la corsa con sosta singola, ma la partita non si giocherà tanto su usura e degrado (non dovrebbero essere elementi critici) quanto sul mantenimento degli pneumatici nella corretta finestra di funzionamento. Il tutto, però, senza gli abituali riferimenti, poiché le squadre hanno dovuto completare le abituali simulazioni di gara di venerdì seguendo il programma di test degli pneumatici 2025 imposto da Pirelli.

“È un weekend anomalo – ha confermato Stella – i long run che abbiamo completato non sono stati lunghi come avremmo fatto in una sessione normale. Percorrere 10 giri su una pista dove la gara è di 71 tornare non è comunque un run molto lungo. In più anche le mescole e le costruzioni delle gomme che abbiamo provato non è detto che siano in linea con gli pneumatici che abbiamo per il weekend di gara. Quindi credo che entreremo in gara con diversi punti interrogativi in termini di strategia e di indicazioni sul degrado”. La Ferrari punterà a prendere la testa della corsa, in partenza o comunque nelle prime fasi di gara, poi giro dopo giro emergerà chi saprà gestire meglio la gomma. La McLaren spera che la sua scelta di setup più conservativa possa portare i frutti sulla distanza.

Sul circuito messicano, un ruolo importante lo giocherà la partenza, chi riuscirà a sfilare al comando in curva 1 avrà dalla sua il grande vantaggio di poter girare in aria pulita a tutto vantaggio del raffreddamento di motore e freni. “Qui in Messico al via può succedere di tutto – ha confermato Vasseur - c’è una volata molto lunga fino alla frenata di curva 1 e non è scontato mantenere la posizione occupata sulla griglia. Per questo poter contare su entrambe le monoposto nelle prime posizioni ci offre più opportunità”.