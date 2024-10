F1 | Mercedes: scelta l'ala più carica per proteggere le gomme in gara

Come già accaduto in altre occasioni, il weekend della Mercedes per ora si è rivelato ricco di alti e bassi, con una vettura che fatica a essere consistente e costante per tutto il fine settimana. Tuttavia, dietro al quinto e sesto posto finale conquistati rispettivamente da George Russell e Lewis Hamilton, c’è molto di più di quanto racconti la classifica, evidenziando due sentimenti totalmente contrastanti.

Dopo l’incidente del venerdì che ha spinto la Stella addirittura a sostituire il telaio nella nottata usando la seconda eccezione stagionale per lavorare anche oltre l’orario del coprifuoco, Russell si è presentato alle interviste con un sorriso in volto, perché consapevole che il weekend avrebbe potuto andare in una direzione molto più complessa.

Al contrario del compagno di squadra, infatti, il giovane inglese non dispone del pacchetto con le ultime novità tecniche, perché il kit con gli aggiornamenti è rimasto danneggiato nell’incidente ad Austin della scorsa settimana. Proprio attorno a questo elemento gira l’entusiasmo del britannico, tenendo anche a mente che il fondo attuale montato sulla sua vettura è ancora quello che debuttò a Miami, dato che poi quello di Spa è stato abbandonato.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Tuttavia, al di là del sorriso mostrato nelle interviste, c’è anche un altro tema, quello dell’inconsistenza delle performance. “Per quanto riguarda la FP1, stiamo ancora cercando di capire perché sono andate così bene. Quella di oggi, comunque, è stata una giornata davvero, davvero buona. Essere a un decimo dalla terza posizione su una pista su cui abbiamo corso con il fondo di Miami portato 14 gare fa... Non credo che avremmo potuto fare di più”, ha spiegato Russell a fine giornata.

Durante il weekend, le temperature sono cambiate in modo importante, con uno sbalzo significativo a causa delle particolari condizioni a Città del Messico. Non appena esce il sole, la pista si scalda in modo importante arrivando tranquillamente sopra i 40°C, indipendentemente dalla temperatura ambientale, ma quando arrivano le nuvole a coprire il tracciato, l’asfalto può calare rapidamente anche di 10°C. Un aspetto che si è osservato non solo durante tutto il weekend, ma anche ieri nella stessa qualifica.

Già al venerdì erano emersi dei problemi di stabilità del posteriore e lo step fatto in FP3 sembrava aver garantito un miglior bilanciamento alla vettura, come confermato da Hamilton: “In FP3 avevamo fatto sicuramente un buon step in avanti, almeno in termini di bilanciamento, ma eravamo comunque a sei decimi. La FP3 era comunque andata bene, sembrava che fossimo sulla strada giusta”.

Tuttavia, proprio durante quei minuti, Mercedes ha voluto provare anche un’altra soluzione, montando un’ala più carica che, però, secondo Hamilton non ha dato gli effetti sperati. Anzi, per l’inglese in realtà li ha penalizzati: “Dalla FP3 abbiamo solo montato l’ala più carica, ci siamo detti di provarla. Non c'è molto che possiamo fare a livello di modifiche all'assetto, per far progredire la vettura. Le prestazioni sono quelle che sono ora. Poi siamo arrivati alle qualifiche e non avevo il supporto al posteriore”. In FP3, sia Russell che Hamilton avevano infatti provato la configurazione più scarica, per poi spostarsi entrambi su quella che garantisce maggior deportanza.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto di: Dom Romney / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto di: Dom Romney / Motorsport Images

“È come se si fosse capovolta la situazione. È una cosa molto strana. Ma sarà interessante, oltre che per avere una lettura, perché ovviamente sono sulla macchina aggiornata. Dovrebbe essere più veloce. Ma non credo che lo sia. Abbiamo messo anche l’ala più carica per avere più deportanza, ma la nostra vettura semplicemente è andata più piano”. Non è un caso che, come menzionato da Hamilton, buona parte del gap accumulato durante il suo ultimo giro arrivi proprio dall’ultimo settore, dove serve avere un buon supporto dal posteriore. Al contrario, invece, Russell si è dimostrato abbastanza competitivo in quel tratto, anche nei confronti di Sainz.

In effetti, Mercedes ha montato un’ala più carica su entrambe le vetture, anche per difendere le gomme posteriori, perché tendenzialmente quando ci sono temperature molto alte, la W15 tende a soffrire in maniera importante il degrado degli pneumatici. Inoltre, in Messico la pista generalmente è abbastanza sporca e le coperture tendono a pattinare accusando dello sliding: anche se al venerdì non si è visto il graining, è chiaro che Mercedes abbia voluto giocare soprattutto in ottica gara, rinunciando anche alle buone velocità di punta che si erano viste con l’ala più scarica.

La speranza degli ingegneri è che ora le modifiche effettuate al sabato possano rivelarsi efficaci in gara, più che in qualifica: il Gran Premio non dovrebbe giocarsi sul degrado puro, perché i riferimenti e i riscontri già dal venerdì hanno mostrato un degrado contenuto su tutte e tre le mescole, tanto che anche la soft è tenuta in considerazione per uno stint breve, ma bensì sulla capacità dei team di mantenere le gomme nella giusta finestra evitando dei pattinamenti nocivi. In Mercedes, come ammesso da Andrew Shovlin, sono consapevoli che sarà difficile riuscire a fare dei progressi in gara considerando la velocità mostrata dagli altre tre top team, ma la speranza è che la scelta del sabato possa dare i suoi frutti regalando qualche chance in più.