F1 | Jeddah, Libere 3: Leclerc e poi le due Red Bull

Bisogna tornare indietro al GP d'Italia del 2019 per trovare una Ferrari in grado di capeggiare le prime tre sessioni di prove libere. Charles Leclerc ha cercato una zampata alla fine del terzo turno del GP dell'Arabia Saudita per portare la F1-75 davanti alle due Red Bull che stavano menando la danza. Il monegasco ha centrato un 1'29"735 con un treno di gomme soft usate, segno che il potenziale della rossa può essere ancora più aggressivo.

La Red Bull, però, non va sottovalutata perché il campione del mondo Max Verstappen è solo a 33 millesimi dalla Ferrari con 1'29"768. L'olandese ha commesso piccole sbavature senza le quali avrebbe potuto fare certamente meglio: lo testimonia il fatto che Sergio Perez con l'altra RB18 è arrivato ad apena 65 millesimi dal suo capitano.

La sfida fra Ferrari e Red Bull è apertissima, anche se Carlos Sainz, quarto, sembra leggermente più staccato: lo spagnolo paga 274 millesimi da Leclerc, ma, specie nell'ultimo run ha provato una modificata di assetto che lo ha portato a patire di più il porpoising. Tornerà certamente indietro.

La Ferrari usa due giri di lancio, mentre alla Red Bull ne basta uno: la RB18 è insiscutibilmente la monoposto che riesce a girare con la minima altezza da terra alla ricerca del massimo carico aerodinamico.

Se i due top team se la giocano sul gilo dei millesimi, la Mercedes non fa parte della partita: Lewis Hamilton con la W13 "canguro" è fuori dalla top 10 con l'11esimo tempo, mentre George Russell è addirittura 14esimo. L'epta campione ha lasciato perdere la ricerca dei tempi per fare un mini long run di 10 giri, ma Lewis non sembra aver cavato un ragno dal buco. La freccia d'argento oltre a essere inguidabile e terribilmente lenta in rettilineo. Sul dritto svetta la Red Bull che rifila 9 km/h anche alla Ferrari!

Al quinto posto troviamo Valtteri Bottas con l'Alfa Romeo: il finlandese sta prendendo fiducia sul potenziale della C42. Il nordico è a 21 millesimi dalla rossa di Sainz!

Prosegue in modo positivo il weekend di Esteban Ocon con l'Alpine sesta davanti all'AlphaTauri di Pierre Gasly: il francese ha dovuto interrompere il turno dopo il primo run da qualifica per la rottura di un semi asse, mentre Yuki Tsunoda ha fatto ricorso al secondo motore, corredato dei due motori elettrici e degli scarichi e si è collocato al decimo posto.

Fra le due AT03 si sono infilati Kevin Magnssen con la Haas e Fernando Alonso con la seconda A522.

Mick Schumacher continua a patire la superiorità di Magnussen all'interno del team Haas e si deve accontentare del 12esimo posti davanti a Guanyu Zhou con l'Alfa Romeo. Lance Stroll si difende come può con un'Aston Martin poco competitiva: il canadese è 15esimo, mentre Nico Hulkenberg è 18esimo.

Male le McLaren con Daniel Ricciatrdo 16esimo e Lando Norris addirittura penultino davanti a Nicholas Latifi con la Williams. Nel team di Grove ha fatto meglio Alexander Albon 17esimo. Da segnalare che gli ultimi sette sono motorizzati Mercedes: c'è qualcosa che non quadra...