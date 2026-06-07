MotoGP | Sospiro di sollievo Aprilia: Bezzecchi e Martin non hanno fratture dopo il crash in Ungheria

Jorge Martín e Marco Bezzecchi sono riusciti a evitare fratture in quella che è stata la giornata peggiore per l'Aprilia in questa stagione 2026 della MotoGP. La gara è durata meno di una curva per Jorge Martin, per il suo compagno e leader del mondiale, Marco Bezzecchi, e anche per Raul Fernandez, pilota satellite del Trackhouse Racing.

Martin ha provocato un vero e proprio massacro questa domenica, alla partenza della gara lunga al Balaton Park. Il pilota spagnolo, secondo in classifica generale, ha perso il controllo della sua RS-GP alla prima staccata e travolto il suo compagno, Bezzecchi, provocandone la caduta. Ma l'incidente non si è fermato qui, poiché si è verificato un effetto domino, con la moto dell'italiano che ha colpito Raul Fernández e anche due piloti Ducati, Fermin Aldeguer e Fabio Di Giannantonio. Solo il pilota della Pertamina Enduro VR46 è riuscito a continuare la gara, sebbene in ultima posizione.

Dopo l'accaduto, i due piloti del team ufficiale Aprilia, ed anche Aldeguer, hanno dovuto recarsi al Centro Medico. La prima buona notizia è stata che la Casa di Noale ha confermato che né Martín né Bezzecchi hanno riportato fratture a seguito del grave incidente, ma solo contusioni.

"Per quanto riguarda Jorge Martin: gli esami medici non hanno rivelato fratture visibili; presenta solo contusioni alla schiena e al piede destro. Per quanto riguarda Marco Bezzecchi, gli esami non hanno rivelato fratture visibili; presenta solo contusioni alla gamba destra e alla mano", ha informato l'Aprilia in un breve comunicato.

D'altra parte, il marchio veneto ha anche spiegato che il pilota di San Sebastián de los Reyes e quello di Rimini non incontreranno i media questo pomeriggio, ma sarà il CEO di Aprilia Racing, Massimo Rivola, a tenere un incontro con i giornalisti.

Questo incidente arriva dopo che c'erano già stati problemi interni in Aprilia, con Raul Fernandez che ha toccato e fatto cadere Jorge Martín nella gara di Barcellona. Cosa che aveva portato il marchio a tenere una riunione al Mugello per chiarire le cose e chiedere calma ai propri piloti. Nel caso dell'Ungheria, si tratta di un incidente che ha conseguenze sulla classifica generale, vista la vittoria di Marc Marquez, che nel suo secondo weekend è già riuscito a recuperare punti su Bezzecchi (25 oggi e 5 nella Sprint di ieri), riportandosi a -72.