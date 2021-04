F1, Imola, Libere 1: due Mercedes, Leclerc è quarto

La Formula 1 torna in Europa e sembra che si ristabliscono le solite gerarchie: alla conclusione della prima sessione di prove libere le due Mercedes W12 si sono rivelate le più veloci con le gomme soft. Valtteri Bottas con 1'16"504 ha preceduto di 41 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Le frecce d'argento sembrano più in forma di quanto visto in Bahrain con le modifiche al diffusore portate all'Enzo e Dino Ferrari.

Ma in Emilia Romagna ci si aspetta una battaglia molto bella perché ci sono sei piloti in tre decimi e in questo gruppo di vertice ci sono anche i due della Ferrari! Alle spalle delle Mercedes c'è Max Verstappen con la Red Bull: l'olandese è staccato di appena 58 millesimi da Bottas e ha dato la sensazione di non aver espresso il suo meglio, perché il suo giro buono è stato interrotto dalla bandiera rossa causata a pochi secondi dalla fine da Nikita Mazepin, finito contro le barriere all'esterno della seconda della Rivazza dopo essere andato largo sul cordolo in uscita.

Il russo era finito nella sabbia alla stessa curva all'inizio della sessione: non prosegue bene l'apprendistato del giovane debuttante. La sessione era stata interrotta anche a 20 minuti dalla fine a causa di un contatto fra la Red Bull di Sergio Perez e l'Alpine di Esteban Ocon che era nel suo giro di rientro. Il messicano con la posteriore destra ha urtato l'anteriore sinistra dell'Alpinealla Variante Villeneuve. Le due monoposto danneggiate sono state recuperate dai carri attrezzi e il collegio dei commissari ha investigato i due piloti decidendo che non siano necessari altri provvedimenti.

Eccellente il quarto tempo di Charles Leclerc con la Ferrari: il monegasco ha avuto un problema che lo ha costretto a lungo ai box, ma quando è entrato in pista ha subito espresso il suo potenziale portando la SF21 a 232 millesimi dalla Mercedes con il tempo di 1'16"796, precedendo l'ottino PIerre Gasly con l'AlphaTauri distanziato di un decimo. Carlos Sainz è sesto con l'altra rossa avendo conseguito lo stesso tempo del francese al millesimo: 1'16"888.

Lo spagnolo ha provato un fondo con il taglio a L, mentre Leclerc ha girato in configurazione standard. La Ferrari sembra aver iniziato bene il weekend di Imola.

La sorpresa è il settimo posto di Fernando Alonso con l'Alpine: l'iberico è davanti a Lance Stroll con l'Aston Martin che sembra in ripresa con il canadese, mentre Sebastian Vettel continua a fare fatica ed è solo 14esimo.

La top ten è completata da Nicholas Latifi che ha portato la Williams al nono posto davanti a Daniel Ricciardo con la McLaren e al compagno di squadra George RUssell. Il canadese si adatta molto bene alle piste veloci, mentre l'australiano sembra in difficoltà con la McLaren. Lando Norris non è andato oltre il 13esimo posto segno che la MCL35M non sembra adattarsi a Imola.

L'Alfa Romeo è 12esima con Kimi Raikkonen e 15esima con Antonio Giovinazzi. Non ha brillato Yuki Tsunoda ultimo con la seconda AlphaTauri: il giapponese non è tornato in pista dopo un'uscita al Tamburello. Nikita Mazepin nonostante i guai e i danni è riuscito a stare davanti a Mick Schumacher di sei decimi.