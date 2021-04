F1: Di Resta terzo pilota di riserva della McLaren

In quanto a piloti, tra titolari e riserve, McLaren è più che coperta in questo 2021. Daniel Ricciardo e Lando Norris sono i titolari, mentre Stoffel Vandoorne e Nyck De Vries occupano il ruolo di piloti di riserva qualora dovesse mancare uno dei primi 2.

Eppure, sia Vandoorne che De Vries sono alle prese con i rispettivi campionati e calendari a dir poco fitti, pieni di coincidenze, Ecco perché in alcune gare del Mondiale di Formula 1 entrambi non potranno occupare il proprio ruolo per la McLaren.

McLaren ha così trovato un accordo con Sky F1 per l'ex pilota del team Force India, Paul Di Resta, che era già stato in preallarme per il Gran Premio di Silverstone della passata stagione.

"Come sapete il nostro principale accordo è quello che abbiamo con Mercedes, ma abbiamo un buon rapporrto anche con Paul di Resta, anche lui in possesso di una super licenza. Quindi abbiamo un accordo con lui che gli permetterà di intervenire se dovessimo avere bisogno. Quindi siamo preparati per scenari differenti", ha detto Andreas Seidl, team principal della McLaren.

Vandoorne e De Vries si alterneranno come riserve Mercedes e questo determinerà qualche sarà potenzialmente disponibile per la McLaren. A Imola Vandoorne è il pilota di riserva della McLaren, anche se non è sul posto.

"A seconda di chi sarà a disposizione della Mercedes, noi avremo l'altro pilota nei vari fine settimana. Dipendiamo dalla Mercedes sotto questo aspetto. Dobbiamo semplicemente seguire ciò che la Mercedes mette in atto per ogni fine settimana. Il nostro principale obiettivo è comunque quello di poter disporre di Stoffel o Nyck".