F1 | Ferrari: per Sainz più di un GP a Fiorano con la SF21

Carica lettore audio

Carlos Sainz ha svolto un proficuo lavoro di allenamento nella seconda giornata di test che la Scuderia ha programmato a Fiorano con la SF21. Lo spagnolo ha effettuato pochi giri in mattinata con la pista ancora bagnata: con le gomme demo wet ha coperto solo 26 giri prima della sosta pranzo.

Del resto le previsioni meteo davano come possibile la pioggia che, invece, ha risparmiato la pista di casa della Ferrari. L’asfalto è andato via via asciugandosi, per cui Sainz ha potuto passare alle gomme slick nel pomeriggio, trovando una buona lena per riprendere confidenza con le funzioni del volante e le procedure che i piloti cercano di memorizzare con movimenti che devono diventare automatici.

Carlos Sainz sulla Ferrari SF21 durante il test di Fiorano Photo by: Ferrari

Alla fine della giornata Carlos ha messo insieme 354 km, una distanza superiore a un Gran Premio: dopo le frequenti soste si è concesso anche qualche prova di partenza, per quanto il grip fosse molto limitato visto la temperatura di 7 gradi nell’aria.

I tifosi hanno avuto modo di apprezzare il fatto che Carlos una volta uscito dall’abitacolo dopo i giri del mattino sia andato a salutare i numerosi appassionati che si sono sorbiti la giornata fredda dietro alle reti di Fiorano, rendendosi disponibile a firmare autografi e a condividere dei selfie.

Carlos Sainz con la Ferrari SF21 Photo by: Ferrari

La sessione di tre giorni in questo “training test” si concluderà domani con Charles Leclerc, l’altro pilota titolare che prenderà confidenza con la SF21, mentre ieri ha aperto le danze Robert Shwartzman, il 23enne che sarà terzo pilota insieme ad Antonio Giovinazzi. L’italiano non ha preso parte a questo turno perché era impegnato a Sebring per la preparazione della 499P al debutto ne WEC che avverrà proprio sulla pista americana.