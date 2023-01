F1 | McLaren: effettuato il fire-up della nuova MCL37

Carica lettore audio

In attesa della presentazione prevista fra tre settimane, nel teatro del McLaren Technology Centre è andato in scena il primo "battito" del cuore della nuova monoposto di Woking per il mondiale 2023, la MCL37.

Di fronte ai meccanici e agli ingegneri, è stata completata la prima messa in moto della Power Unit Mercedes, compiendo l'ormai celebre fire-up al quale hanno assistito anche il CEO Zak Brown, il neo Team Principal Andrea Stella e i piloti.

Quello della prima accensione di un motore è sempre un momento speciale e unico per una squadra, il culmine di mesi di lavoro dietro le quinte per assicurarsi che tutti i vari impianti, come quello elettrico e quello idraulico, funzionino correttamente prima dell'inizio dei test.

La nuova arma della squadra di Woking sarà svelata il 13 febbraio, lo stesso giorno in cui l'Aston Martin toglierà i veli alla sua AMR23.

Per la McLaren, il 2023 rappresenterà un anno di cambiamenti, sia sul piano manageriale che sul fronte dei piloti. Sarà la prima stagione con Andrea Stella alla guida della scuderia, il quale è stato chiamato ad assumere il ruolo di Team Principal per sostituire Andreas Seidl, passato alla Sauber dove prenderà la carica di Amministratore Delegato.

Dal suo arrivo nel 2015 al fianco di Fernando Alonso, Stella è stato in grado di scalare le gerarchie interne passando dapprima da ingegnere di pista a responsabile delle operazioni in pista, per poi cimentarsi nel ruolo di Executive Director e, infine, Team Principal.

Sul fronte piloti, dopo l'addio a Daniel Ricciardo con un anno di anticipo sulla naturale scadenza del contratto, la McLaren ha scelto di puntare su un debuttante molto promettente, Oscar Piastri, campione di Formula 2 nel 2021. Una scommessa che l'australiano spera di ripagare in pista, puntando a una prima stagione solida con molteplici piazzamenti a punti. Al suo fianco ci sarà il confermato Lando Norris, giunto al suo quinto anno con il team britannico.