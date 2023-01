F1 | Test AlphaTauri: Tsunoda e De Vries in pista a Imola

Carica lettore audio

Così come la Ferrari sul circuito di Fiorano, anche l'AlphaTauri ha approfittato delle ultime giornate del mese di gennaio per dare il via alle proprie attività di pista nel nuovo anno. Nel corso delle ultime stagioni, il test di risveglio durante la pausa invernale è ormai diventato un classico per diverse squadre, un'opportunità per consentire ai piloti di riprendere confidenza con le vetture e ai meccanici e agli ingegneri di calarsi nuovamente nelle consuete procedure.

La squadra faentina, infatti, ha varato delle giornate di allenamento per i suoi piloti con la AT02, la monoposto del 2021 che rientra nella categoria "previous car" concessa dal regolamento. La pista scelta è quella di Imola, il circuito di "casa" per il team italiano, dove l'anno passato Yuki Tsunoda aveva conquistato il suo miglior risultato stagionale grazie al settimo posto sotto la bandiera a scacchi.

Nonostante la pista gelida e il meteo poco clemente in riva al Santerno, nella giornata di martedì l'onore di scendere in pista per primo è toccato al giapponese, quantomeno prima di cedere il volante mercoledì al suo futuro compagno di squadra, Nyck De Vries, il quale finalmente nel 2023 avrà l'opportunità di mostrare il suo talento in Formula 1 nel suo primo mondiale da pilota titolare.

Per l'olandese si tratta della seconda uscita con i colori AlphaTauri, avendo già provato la AT03 nei test dedicati ai giovani piloti di Abu Dhabi a fine 2022, quando aveva avuto a disposizione un'intera giornata per testare la monoposto a effetto suolo e imparare le caratteristiche della Power Unit Honda.

In attesa di scendere in pista con la nuova vettura nei test stagionali del Bahrain previsti a fine febbraio, i due piloti hanno sfruttato l'occasione non solo per accumulare chilometri sulla vettura di due anni fa, ma anche per completare le procedure per il sedile della macchina 2023, la cui livrea verrà svelata l'11 febbraio in un evento a New York.