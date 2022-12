F1 | L'AlphaTauri svelerà la sua livrea 2023 a New York

Carica lettore audio

La squadra faentina è diventata la terza della griglia della Formula 1 ad annunciare i suoi piani per la presentazione, in attesa dei test pre-stagionali in Bahrain, che si terranno alla fine di febbraio.

In un post pubblicato venerdì sui suoi social media, l'AlphaTauri ha rivelato un rendering di una vettura di F1 sul famoso ponte di Brooklyn, ma nascosta sotto ad un velo con il marchio del team.

Il testo recita "Save the Date", con la scritta "11 febbraio NYC". Un hashtag sottoline ava invece che si tratterebbe del lancio della livrea piuttosto che della presentazione della vettura 2023.

È probabile quindi che l'AlphaTauri aspetti il primo giorno di test pre-stagionali in Bahrain, il 23 febbraio, per svelare ufficialmente la sua nuova vettura.

L'AlphaTauri è reduce da una stagione 2022 difficile, nella quale non è riuscita a compiere i progressi sperati con i nuovi regolamenti.

Si è classificata al nono posto nel campionato costruttori, ben lontana dalla scuderia gemella Red Bull, che ha dominato il 2022 portandosi a casa entrambi i titoli.