F1 | Test Ferrari: a Fiorano oggi è il turno di Sainz sulla SF21

Prosegue senza sosta il training test della Ferrari. Dopo Robert Shwartzman, oggi a scendere in pista sul tracciato modenese di Fiorano è il turno del primo dei due piloti titolari, ovvero Carlos Sainz Jr.

Il pilota madrileno, che si appresta a iniziare la sua terza stagione con la Scuderia del Cavallino Rampante, eredita il volante della SF21, ovvero la monoposto 2021 di generazione precedente a quelle a effetto suolo attuali, entrando in pista verso le 10:10 di questa mattina.

Sainz ha temporaneamente abbandonato il lavoro al simulatore svolto per apprendere in modo virtuale le caratteristiche della 675, la monoposto che sarà presentata il prossimo 14 febbraio e che avrà il compito di riportare almeno uno dei due iridi a Maranello dopo 16 e 15 anni.

Carlos potrebbe incontrare qualche intoppo durante la mattinata. Nella prima parte, infatti, sono previste deboli piogge, ma con il prosieguo della giornata dovrebbe riuscire a girare con più frequenza, soprattutto al pomeriggio.

Quel che è certo, sono le temperature basse che anche Sainz dovrà affrontare. Una forbice che va dai 4 agli 8 gradi renderà difficile mettere in temperatura le gomme, considerando inoltre che la Ferrari dovrà utilizzare - esattamente come successo ieri e come accadrà domani - le Pirelli demo, quelle dedicate a filming day o test come quello che sta realizzando il team del Cavallino Rampante in questi giorni.

Domani sarà invece il turno di Charles Leclerc. Il monegasco, quest'inverno, si è allenato dal punto di vista fisico anche in montagna, così come ha fatto vedere con video e foto sui propri profili social. Anche per lui sarà il primo approccio stagionale al volante di una monoposto di F1.

Ieri il meteo clemente ha permesso a Shwartzman di disputare l'intera giornata di test inanellando alla fine ben 87 tornate. Una giornata importante per lui, considerando che anche quest'anno sarà terzo pilota della Ferrari in coabitazione con Antonio Giovinazzi.