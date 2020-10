F1, Eifel, Qualifiche: Bottas in pole, Leclerc quarto!

Valtteri Bottas non china il capo al suo capitano e regala alla Mercedes l'11esima pole stagionale nella qualifica del GP dell'Eifel. Il finlandese ha siglato il nuovo record della pista in 1'25"269 con le gomme Soft: il "boscaiolo" ha centrato nell'ultimo run un giro perfetto sfruttando il DAS per la prima volta anche nel giro lanciato con la chiara intenzione di mantenere le gomme anteriori in temperatura nonostante il freddo (c'erano 19 gradi sull'asfalto).

Bottas ha sorpreso Lewis Hamilton che si è dovuto accontentare della seconda posizione con un distacco di 256 millesimi dal compagno di squadra. Il campione del mondo è stato insidiato molto da vicino dalla Red Bull di Max Verstappen che è arrivato ad appena 37 millesimi di secondo dalla freccia nera.

Valtteri festeggia la sua 14esima partenza al palo della carriera che è anche la terza della stagione 2020: la Casa della Stella aggiunge un altro tassello alla costruzione del record a cui ambisce, segnare con la W11 tutti i via nella posizione al palo per fare meglio della McLaren nel 1988.

Verstappen ha espresso il suo meglio sulla RB16: Max domani potrebbe essere una spina nel fianco delle frecce nere se riuscirà a fare un buono start. La Red Bull nel giro secco è arrivata ad appena 293 millesimi dalla vetta, segno che la monoposto di Milton Keynes sta spingendo al massimo lo sviluppo della vettura disegnata da Adrian Newey.

Ma la sorpresa di giornata è certamente la Ferrari che arpiona una seconda fila insperata con Charles Leclerc. Il monegasco ha tirato fuori una zampata nell'ultimo run che gli ha permesso di avere ragione di Alexander Albon per 12 millesimi di secondo. Il ragazzo del Cavallino non ha commesso alcuna sbavatura, riuscendo a sfruttare una Rossa con le novità aerodinamiche nei barge board.

La SF1000 sembra aver fatto un importante salto di qualità magari avendo trovato la messa a punto della sospensione posteriore idraulica che per la prima volta sembra aver funzionato a dovere. La Ferrari torna a essere terza forza, anche se il distacco dalla vetta resta di sette decimi.

Alexander Albon è quarto, ma come al solito, l'anglo-thailandese lascia il solito mezzo secondo al compagno di squadra: la posizione sulla griglia è onorevole, il distacco no.

Daniel Ricciardo è sesto con la Renault: l'australiano ha preceduto Esteban Ocon mostrando quello che è il limite della macchina. Lando Norris è ottavo con la McLaren, mentre Carlos Sainz è decimo.Lo spagnolo è deluso perché le novità aerodinamiche che aveva a disposizione non hanno funzionato come si stesse aspettando.

Fra i due c'è Sergio Perez con la Racing Point: il messicano in Q3 ha deciso di fare un solo run, preferendo usare l'unico treno di gomme Soft nuovo rimasto, mentre i due piloti McLaren hanno preferito preparare l'ultimo tentativo con uno svolto con pneumatici usati.

Il team di Silverstone non eccelle nelle strategie e l'ha dimsotrato ancora una volta.

Prosegue il momento difficile di Sebastian Vettel che ancora una volta non entra in Q3 dopo aver pagato mezzo secondo dal compagno di squadra in Q2: il tedesco non è riucito a chiudere un giro pulito visto che il suo miglioramento nel passaggio dalle gomme Medie alle Soft non è stato pari alle attese.

Dietro alla Rossa ci sono le due AlphaTauri con Pierre Gasly 12esimo davanti a Daniil Kvyat con un distacco che non arriva a un decimo. Molto positiva la prestazione di Antonio Giovinazzi che ha portato l'Alfa Romeo a un'inattesa 14esima posizione: l'italiano ha dato un saggio delle sue qualità per meritare il rinnovo del contratto con la squadra di Hinwil.

Il pugliese ha messo la C39 davanti alle due Haas: Kevin Magnussen, con la VF-20 che non è mai stata aggiornata da inizio stagione, ha già fatto un miracolo a meritarsi l'ultima piazza della Q2, mentre non è uscito dalla Q1 Romain Grosjean.

Il francese è 16esimo per 20 millesimi di secondo, altrimenti avrebbe passato la tagliola con un giro molto buono, dato che si è visto annullare la tornata più veloce per aver ecceduto alla curva 4: un piccolo errore che è costato molto caro.

Dietro al transalpino c'è George Russell con la Williams: l'inglese ha preceduto il compagno Nicholas Latifi di tre decimi. Il canadese si sta avvicinando nelle prestazioni del giovane britannico che è considerato una grande promessa del futuro. Non ha impressionato Kimi Raikkonen solo 19esimo con l'Alfa Romeo C39: questa volta Iceman ha pagato un distacco da Giovinazzi di tre decimi.

Ultimo, ma non poteva essere diversamente, Nico Hulkenberg: il tedesco è stato chiamato a sostituire Lance Stroll che non sta bene (c'è il dubbio COVID-19). Nico è arrivato in autodromo all'ora di prenza e ha fatto in tempo a infilarsi nell'abitacolo del canadese per lanciarsi nella qualifica su un circuito che la F1 non toccava dal 2013. Nico ha cercato di prendere confidenza con la RP20 che già conosceva, visto che aveva preso il posto di Sergio Perez nelle due gare a Silverstone, quando il messicano era stato colpito dal virus.

Hulkenberg ha cercato di evitare i guai e si è accontentato di essere in coda al gruppo, ma domani lo vedremo sicuramente rimontare su un tracciato che conosce bene...