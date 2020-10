Vettel: "Con questa Ferrari non posso fare di più"

Anche nella sua gara di casa Sebastian Vettel non è riuscito a superare la Q2 e domani dovrà prendere il via del GP dell’Eifel dalla undicesima posizione.

La Scuderia Ferrari aveva stupito tutti quando aveva iniziato la seconda sessione di qualifiche con le gomme medie sia sulla monoposto di Vettel che su quella di Leclerc, ma se il monegasco aveva subito realizzato un buon giro lo stesso non si può dire di Seb immediatamente fuori dai primi 10.

Entrambi i piloti della Ferrari, così come tutti i rivali, hanno poi cambiato strategia montando gomme soft ma nonostante la mescola di vantaggio Vettel ha faticato fermando il cronometro sul tempo di 1’26’’738 confermando l’undicesimo tempo.

Il risultato del tedesco stride con quanto fatto dal suo compagno di team. Charles Leclerc, infatti, dopo aver chiuso la Q2 con il quinto riferimento in 1’26’’240, ha poi compiuto una magia in Q3 centrando il quarto tempo e riuscendo a mettersi davanti alla Red Bull di Alexander Albon per appena 12 millesimi.

Che il feeling tra Vettel e la SF1000 non sia mai sbocciato non è una novità ed oggi è arrivata l’ulteriore conferma.

“Purtroppo con la macchina che ho non posso fare di più. Partirò dall’undicesima posizione e cercherò di ottenere il miglior risultato possibile”.

In questo weekend in casa Ferrari sono state adottate delle piccole novità che hanno leggermente rivitalizzato una monoposto comunque difficile. Vettel ha affermato di aver tratto beneficio dall’aver utilizzato una configurazione aerodinamica da alto carico e spera di poter compiere una buona rimonta domani.

“La vettura non era male. Su questo tracciato corriamo con il massimo carico aerodinamico e sappiamo che questo ci avvantaggia un po'. L’ultima volta che abbiamo utilizzato questa configurazione è stata in Ungheria e credo che domani dovremmo andare leggermente meglio in gara”.

L’unica consolazione per Vettel al termine di una sessione complicata deriva dalla possibilità di poter partire domani con le gomme medie. L’incognita meteo, però, potrebbe far venir meno questo vantaggio.

“E’ un peccato non essere riuscito a capitalizzare al massimo il potenziale della vettura. Forse sarà un vantaggio iniziare la gara con una mescola diversa dalla soft”.