F1 | De Vries conferma l'incontro a Graz con Helmut Marko

Carica lettore audio

Dopo aver debuttato in Formula 1 in occasione dello scorso appuntamento di Monza, ad aver impressionato transitando sotto la bandiera a scacchi in nona posizione, le quotazioni di Nyck de Vries nel fantamercato sono improvvisamente schizzate alle stelle.

L'olandese sembra essere il candidato più probabile per prendere il posto di Pierre Gasly in AlphaTauri qualora il transalpino dovesse essere lasciato libero dalla Red Bull per approdare in Alpine e formare così una coppia tutta francese con Esteban Ocon.

Se, invece, Gasly dovesse restare legato al team di Faenza, de Vries potrebbe essere il candidato numero 1 per sostituire Fernando Alonso in Alpine.

La situazione è tuttavia confusionaria ed è resa complicata dal test che la squadra francese ha programmato per la prossima settimana a Budapest al quale dovrebbero partecipare lo stesso De Vries, oltre ad Antonio Giovinazzi, Jack Doohan e Colton Herta.

De Vries, inoltre, è uno dei papabili per prendere posto di Nicholas Latifi in Williams anche se la squadra inglese vuole attendere la fine del campionato di Formula 2 per capire se il suo pilota junior Logan Sargeant sarà in possesso della superlicenza.

Nonostante le potenziali proposte non manchino, de Vries ha insistito sul fatto che attualmente non è in grado di decidere dove andare.

"Non so se mi trovo in una situazione di lusso tale da poter scegliere", ha detto al programma televisivo olandese Humberto op Zaterdag.

"In gran parte questo è fuori dal mio controllo. Sono in trattativa con la Williams da molto tempo, e sono anche riuscito a fare il mio debutto con loro lo scorso fine settimana. Sarebbe un passo logico”.

“Con Alpine sono in contatto da luglio e farò un test a Budapest la prossima settimana. E come i media hanno correttamente riportato ieri, sono andato in Austria per incontrare Helmut Marko. Questi sono i fatti".

Nyck de Vries, Williams FW44 Photo by: Williams

L’olandese, che nel suo curriculum può vantare la conquista del titolo in Formula 2 ed in Formula E, ha dichiarato di non avere preferenze e di essere soddisfatto di tutte le opzioni attualmente sul tavolo.

"Sarei molto felice ovunque riesca ad ottenere un posto. Dobbiamo vedere come si svilupperà la situazione nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Come ho detto, non tutto è sotto il mio controllo”.

De Vries ha poi voluto ribadire di aver già voltato pagina dopo l’ottimo debutto di Monza e di essere concentrato sul prossimo anno.

"Il weekend è stato fantastico ed è passato in un lampo. È stato un sogno che si è avverato e l'abbiamo portato a termine con successo. Quello che è successo dopo non potevo proprio immaginarlo”.

"Il lunedì pomeriggio sono tornato alla realtà abbastanza rapidamente. Ora sono impegnato per il futuro, ma tutti i messaggi e le congratulazioni che ho ricevuto sono stati molto speciali. È bello ricevere il sostegno di tutti".