F1 | Caldo e stint spinti: piloti devastati al GP del Qatar

Il Gran Premio del Qatar 2023 verrà ricordato come uno dei più duri della storia recente della Formula 1. Disidratazione, spossatezza, mancamenti sono solo alcuni dei sintomi provati a fine gara da diversi piloti, tra cui Logan Sargeant, Alexander Albon e Lance Stroll.

Il caso più eclatante ha riguardato il pilota statunitense della Williams, fermatosi addirittura nel corso della gara, al giro 43 dei 57 previsti, dopo diverse comunicazioni via radio con il suo box in cui faceva sapere di non essere più in grado di proseguire.

L'ultimo dialogo con il suo ingegnere si è concluso in questo modo: "Non c'è alcuna vergogna nel ritirarsi se non stai bene dal punto di vista fisico. Non devi preoccuparti". Sargeant, pochi istanti dopo, ha fatto sfilare Nico Hulkenberg rallentando vistosamente e tornando ai box.

Logan ha faticato a uscire dall'abitacolo della sua monoposto, venendo aiutato da due meccanici. Successivamente è stato sottoposto ad alcuni controlli al Centro Medico della pista di Lusail per idratarlo nuovamente.

La Williams, qualche minuto dopo il termine della gara, ha fatto sapere che le condizioni fisiche di Sargeant sono state aggravate da una debilitazione dovuta a un'influenza che ha avuto all'inizio di questa settimana.

"In seguito al ritiro di Logan dal gran premio, il pilota è stato visitato e poi dimesso dal team medico in loco dopo aver sofferto di un'intensa disidratazione durante la gara, indebolito ulteriormente da sintomi influenzali all'inizio di questa settimana", recita il comunicato del team di Grove.

Alexander Albon ha avuto la stessa sorte del compagno di squadra, sebbene sia stato meno debilitato per non aver contratto l'influenza: "Alex è stato portato al Centro Medico per essere trattato per un'esposizione acuta al calore. Ora è stato valutato e dimesso dal team medico", ha fatto sapere il team.

Non è andata molto meglio a Lance Stroll, quasi svenuto una volta uscito dalla sua AMR23 al termine della gara. Anche Esteban Ocon ha avvertito un forte malessere mentre si trovava nell'ultima parte di gara. Il canadese di Aston Martin è stato portato al Centro Medico in ambulanza, mentre il francese di Alpine si è coricato nel retro box ancora in tuta per cercare di riprendersi, così come ha fatto nella sala relax del retro podio Oscar Piastri.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris e Oscar Piastri, McLaren, nel retro podio del GP del Qatar

Questa situazione è stata generata dal caldo, dall'umidità e dall'introduzione dell'obbligo di tre soste per ogni pilota da fare nel corso della gara (ogni 18 giri fatti con ogni mescola per evitare microfratture sulle gomme dovute alle asperità dei cordoli di Lusail). Questi fattori hanno portato i piloti a fare stint di gara spinti sino alla fine senza dover gestire le gomme, aggravando uno status quo già di per sé complesso.

Al termine della gara George Russell, pilota Mercedes e direttore della GPDA, ha usato parole eloquenti per descrivere la situazione affrontata dai piloti a Lusail.

"E' stata assolutamente brutale, di gran lunga la gara più fisica che abbia mai fatto. Mi sono sentito vicino allo svenimento nel corso della gara. Non ho mai provato nulla di simile prima d'ora. Ho chiesto al mio ingegnere di cercare di incoraggiarmi per cercare di distrarmi".

"Faccio molti allenamento al caldo, in sauna, quindi spingo il mio corpo al limite e a volte si ha bisogno di uscire dalla sauna. E' così che mi sono sentito a partire dal giro 20 della gara. Ho aperto la visiera per tutta la gara e c'era aria calda, ma era meglio di niente", ha concluso il pilota britannico.

Charles Leclerc, quinto al volante dell'unica Ferrari che ha preso il via del Gran Premio del Qatar, è stato altrettanto esplicito nel presentare la situazione vissuta in gara. Interessante - ma forse difficilmente attuabile - l'idea di spostare la gara in un altro periodo dell'anno per evitare situazioni di calore e umidità come quelle vissute oggi.

"Credo che questa gara sia stata la gara più dura di tutta la nostra carriera per il caldo. E' stato pazzesco. E poi per le curve ad alta velocità e, terzo punto, tutti abbiamo fatto tre pit stop, e questo ci ha portati a spingere di più. E nelle curve ad alta velocità siamo stati portati a spingere molto di più del solito".

"Questo punto, a mio avviso, è stato sottovalutato. E' difficile spiegare quanto sia stato difficile. Ero davvero al limite. Dobbiamo essere molto attenti a queste cose e forse sarebbe il caso di tornare a correre qui in un altro periodo dell'anno dal 2024".