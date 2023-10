F1 | Verstappen: "I 3 pit stop obbligatori ci tarpano le ali"

"Anche per me è stata una delle gare più dure. probabilmente una delle prime 5 più dure della mia vita". Eppure Max Verstappen ha portato a casa l'ennesimo successo della sua stagione e della sua già straordinaria carriera, a poco più di 24 ore dalla conquista del suo terzo titolo iridato di Formula 1.

L'olandese di Red Bull Racing ha vinto il Gran Premio del Qatar, uno dei più duri della stagione dal punto di vista fisico per gli oltre 30 gradi dell'aria e l'80% di umidità presente a Lusail.

Max ha portato a casa il successo gestendo molto bene il primo stint con gomme Medium. Da quel punto in poi è riuscito a gestire bene il vantaggio creato nei confronti delle McLaren - oggi arrembanti - e a legittimare ulteriormente un iride meritato.

"Il primo stint ha deciso la mia gara, poi ho potuto gestire il passo facendo in modo che le gomme fossero nella giusta finestra. Ma le McLaren oggi erano davvero veloci, ho dovuto spingere forte per vincere la gara. E' stata una gara difficile".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Ci godremo certamente il dopo gara per festeggiare il titolo, ma non ci rilasseremo. Ci sono ancora delle gare che vogliamo vincere", ha avvisato Verstappen.

In questo fine settimana sono stati imposti 3 pit stop da effettuare in gara a ogni pilota per alcune difficoltà riscontrate dalla Pirelli nell'affrontare i cordoli della pista di Lusail. Verstappen ha ammesso di essersi divertito a spingere per tutti gli stint fatti, ma, al contempo, non ha potuto sfruttare le caratteristiche della RB19.

Insomma, con tutti i pro e i contro sul tavolo, l'olandese ha fatto capire bene di non gradire questo alto numero di soste: andrebbe a tarpare le ali - almeno parzialmente - della miglior monoposto della stagione e una delle migliori della storia.

"Mi piacerebbe spingere il più possibile, ma mi piacerebbe farlo senza dovermi fermare per fare così tanti pit stop. Anche perché disegnano le macchine per andare forte, ma per andare bene e sfruttare bene le gomme. Oggi non abbiamo potuto sfruttare le nostre caratteristiche perché ci hanno imposto di fare tre soste. Ma vedremo cosa si potrà fare per il futuro".