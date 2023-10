F1 | Piastri: "Gara dura, abbiamo fatto 57 giri da qualifica"

Dopo la vittoria nella sprint race di ieri, anche nella gara di domenica è arrivato un bel risultato per Oscar Piastri, il quale ha concluso al secondo posto a meno di cinque secondi. Dopo il primo podio in carriera conquistato solo due settimane a Suzuka, l’australiano si è quindi ripetuto anche nel corso di questo weekend, centrando il suo miglior piazzamento in un Gran Premio.

Dopo l’eliminazione del tempo in qualifica a causa del superamento dei limiti della pista, il pilota della McLaren era stato costretto a prendere il via dalla sesta casella sulla griglia di partenza, con una gara che si preannunciava in rimonta per tentare di battere le due Mercedes e puntare al podio. Tuttavia, proprio il contatto tra le due vetture della Stella, che ha poi generato confusione anche in mezzo al gruppo, ha permesso a Piastri di trovare un pertugio in cui inserirsi all’interno per scalare verso l’alto la classifica fino al secondo posto.

Nello spazio di pochi metri, l’australiano si è così ritrovato dal sesto posto, con l’obiettivo di dover superare le due W14, a una seconda posizione in cui poteva essere lui a dettare il ritmo per centrare il secondo podio del fine settimana. Da quel momento in poi, il team ha seguito il piano prestabilito rispettando la sequenza e le varie finestre in cui effettuare le soste, seguendo anche le indicazioni fornite dalla FIA e da Pirelli nel pre-gara.

Anticipando le soste data la scelta di prendere il via con i set più usati, a ogni pit stop Piastri è stato in grado di recuperare qualcosa rispetto al leader della corsa, fino a trovarsi nella situazione in cui nell’ultimo stint Max non è stato davvero in grado di sfruttare la media nuova, il che ha poi fatto sì che il distacco rimanesse entro i cinque secondi.

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Al di là delle situazioni strategiche, McLaren si è comunque dimostrata particolarmente rapida e consistente, distanziando l’unica Ferrari superstite di oltre trenta secondi. Inoltre, il doppio podio ha permesso di chiudere il gap della Aston Martin nella classifica costruttori a meno di quindici punti, con la possibilità di effettuare il sorpasso nel prossimo fine settimana.

“Sono molto, molto contento, ovviamente. La prima curva è stata bella. Era sicuramente nei piani prima della gara”, ha spiegato Piastri riferendosi a come è riuscito a risalire la classifica dopo la partenza.

“Ma sì, un ritmo davvero impressionante. Sicuramente la gara più difficile della mia vita”.

Con soli 18 giri per stint, i piloti hanno spinto riducendo la gestione gomma che si vedrebbe con una gara con meno pit stop. Questo ha messo i piloti anche in una condizione di dover mantenere sempre alta la concentrazione, che si è aggiunta alla fatica fisica per il gran caldo e l’alta umidità: “Faceva caldo. Credo anche che, come ha detto Lando, con le tre soste si sia andati praticamente a tavoletta. Si trattava di 57 giri di qualifica, che mi sembra di aver fatto bene. Sì, è stata una bella gara. Una gara davvero buona. Sono contento che tutti gli pneumatici non abbiano avuto problemi. È stato un bene. Ovviamente sono anche felice di portare a casa un altro trofeo”, ha poi aggiunto l’alfiere della McLaren.