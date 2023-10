F1 | Sainz salta il GP del Qatar per una perdita di benzina

La domenica di Lusail inizia nel peggiore dei modi per la Ferrari. Carlos Sainz Jr. sarà costretto a non prendere parte al Gran Premio del Qatar di Formula 1 a causa di un problema che si è verificato nel retrotreno della sua Ferrari.

Sulla SF-23 è stata notata una perdita di benzina dal retrotreno quando mancava poco più di un'ora alla partenza della gara. I meccanici della Ferrari hanno aperto la monoposto, infilandosi anche sotto la stessa per individuare la perdita e cercare di porvi rimedio in tempo utile per prendere parte alla gara.

Purtroppo per il team del Cavallino Rampante, tutte le operazioni svolte non sono servite a Sainz, il quale non prenderà parte alla gara e sarà costretto a seguirla dal muretto mentre il suo compagno di squadra proverà a riscattarsi dopo la Sprint Race di ieri finita fuori dai punti per aver ricevuto una penalità.

"Due to a fuel system issue on his car, Carlos will not take part in the Qatar GP (A causa di un problema al sistema d'alimentazione sulla sua macchina, Carlos non prenderà parte al GP del Qatar)", ha fatto sapere il team a meno di un'ora dalla partenza.

Sainz avrebbe dovuto prendere il via del gran premio dalla 12esima casella dello schieramento, ossia dalla sesta fila che avrebbe dovuto condividere con Yuki Tsunoda e la sua AlphaTauri AT04.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, viene intervistato nella penna dei media Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Chi trarrà maggiore vantaggio dal KO del madrileno e dalla partenza dalla pit lane di Sergio Perez sarà Alexander Albon. Il pilota della Williams, 14esimo ieri, recupererà 2 posizioni subito e potrà provare a mettere in crisi chi lo precede per entrare anche oggi in zona punti dopo il bel settimo posto ottenuto ieri.

La Ferrari, invece, potrà contare sul solo Charles Leclerc. Venerdì il monegasco ha centrato il settimo tempo, ma grazie ai tempi tolti alle McLaren di Lando Norris prima e Oscar Piastri poi ottenuti in Q3 è salito al quinto posto. Davanti a lui, oltre al solito Max Verstappen, prenderanno il via le due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, ma anche l'Aston Martin AMR23 di Fernando Alonso.

Ciò significa che Leclerc dovrà provare la rimonta per limitare i danni in un fine settimana per ora favorevole alla Mercedes. Il team di Brackley è riuscito ad allungare di nuovo sulla Ferrari nel Mondiale Costruttori per via del risultato della Sprint Race di ieri. Ora tra i due team c'è un divario di 26 punti in favore di quello diretto da Toto Wolff.