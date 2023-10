F1 | Hamilton sull'incidente con Russell: "Mi assumo la colpa"

Un disastro. Lewis Hamilton, dopo poche centinaia di metri dal via del Gran Premio del Qatar, deve essersi ricordato quanto accaduto al Gran Premio di Spagna 2016 con il contatto che lo mise KO assieme all'allora compagno di squadra Nico Rosberg.

Al via del 18esimo evento del Mondiale 2023 di Formula 1, Hamilton e Russell sono entrati in contatto alla Curva 1 mentre erano intenti a battagliare per la prima posizione con il poleman e neo tre volte campione del mondo Max Verstappen.

Lewis, partito dalla terza posizione e uno dei pochi con gomme Soft contro le Medium degli altri, sapeva di dover rischiare al via per prendere la prima posizione e sfruttare il grip garantito dalle mescole più soffici scelte per partire. Russell, invece, si è trovato a partire meglio di Verstappen a parità di gomme e questo ha creato la seguente situazione: Max all'interno di curva 1, Russell a sinistra dell'olandese e Hamilton all'esterno, intento a superarli entrambi grazie alle Soft.

A quel punto Hamilton ha calcolato male la distanza dai due rivali e ha finito per agganciarsi con la ruota anteriore sinistra di Russell. Entrambe le Mercedes sono finite in testacoda, ma Hamilton è stato costretto al ritiro per aver perso la gomma posteriore destra nel contatto ed essere rimasto bloccato nella sabbia.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

A fine gara Lewis ha parlato con la stampa e, ai microfoni di Sky Sport, si è assunto la responsabilità dopo aver visto il replay dell'accaduto. Inizialmente, poco dopo il contatto, aveva detto: "Sono stato buttato fuori dal mio compagno di squadra". A mente fredda l'opinione è cambiata.

"Difficile direi di chi sia la colpa. ma sono contento di prendere la colpa di quello che è successo perché sono più anziano. George aveva meno spazio di me in quel momento e a quel punto. Io stavo cercando di superare entrambi ed è stata una manovra sfortunata".

"Ho guardato il replay [dell'incidente] ed è stata colpa mia al 100%. Mi prendo la piena responsabilità dell'accaduto. Chiedo scusa al mio team e a George [Russell]", ha poi aggiunto sulle proprie pagine social Lewis Hamilton.

Hamilton ha anche spiegato la scelta della gomma Soft alla partenza. Un azzardo che avrebbe potuto pagare dividendi solo nel caso in cui lo avessero portato a transitare in testa alla fine del primo giro. Il contatto di Curva 1 ha vanificato tutto.

"Avevo la gomma peggiore di tutti. Dovevo per forza cercare di andare davanti. Ho provato a prendermi questo rischio, ma sono stato penalizzato in maniera pesante per quello che è successo", ha concluso Hamilton.