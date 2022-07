F1 | Binotto: "Nessuno si è rifiutato di festeggiare Carlos!"

Carica lettore audio

Gli strascichi di ciò che è avvenuto la settimana scorsa al Gran Premio di Gran Bretagna sono ancora ben presenti nell'aria del Circus iridato. Mattia Binotto ha smentito questa mattina la notizia secondo cui alcuni membri della Ferrari si sarebbero rifiutati di salire sul podio a Silverstone dopo aver controllato di persona che vi fossero divisioni all'interno del team stesso.

Sainz, domenica scorsa, ha centrato la prima vittoria della carriera in F1 dopo aver superato Charles Leclerc nelle ultime fasi di gara, forte di un set di gomme Soft montato in regime di Safety Car. Il monegasco, unico dei primi a rimanere in pista, si è trovato in balia dei piloti che lo seguivano e ha così perso il podio dopo gli attacchi vincenti di Sergio Perez e Lewis Hamilton.

Leclerc è parso visibilmente deluso dopo la gara ed è stato inquadrato dalle telecamere poco dopo il termine del GP mentre Binotto era intento a parlare con lui, lasciando intendere a un malcontento poco celato da parte del pilota.

Un articolo pubblicato da un media italiano, scritto da un ex addetto stampa del team Ferrari di F, sostiene che alcuni membri della squadra si fossero rifiutati di partecipare alla cerimonia del podio o alla foto di squadra a Silverstone a causa della frustrazione dovuta alla mancata vittoria di Leclerc.

Interpellato da Motorsport.com in merito alla notizia riportata oggi in Austria, Binotto ha affermato che non è vera, rivelando di aver controllato con il team per verificare che tutto quello non sia accaduto.

"Non è vero", ha detto Binotto. "Quando l'ho letto sono rimasto sorpreso. Ho controllato, perché non si sa mai. Forse c'era qualcosa che mi era sfuggito. Ma ho controllato e non era affatto così. Sono sorpreso e ancora una volta deluso nel leggere che a volte si scrivono cose che non dicono correttamente ciò che è successo".

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, arriva in pista con Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sì, il team non era pienamente felice in quel momento perché abbiamo perso un'opportunità dopo il rientro ai box della Safety Car. Ma sono molto contento per Carlos, che ha vinto la sua prima gara in assoluto. A Silverstone ha fatto un weekend fantastico partendo dalla pole, poi ha fatto molto bene in gara. Tutto il team era lì a fare il tifo per Carlos, quindi non c'è nessun problema".

Come scritto poco sopra, le telecamere avevano inquadrato il colloquio tra Binotto e Leclerc pochi istanti dopo il termine della gara. In quello scambio tra i due, Binotto sembrava agitare il dito contro il monegasco.

Leclerc, a inizio settimana, ha rivelato che Binotto era volato a Monaco nella pausa prima di recarsi in Austria per incontrarsi a cena e parlare ulteriormente della questione, ma ha detto che si tratta di "qualcosa che solitamente facciamo".

Leclerc ha anche negato che si sia parlato di spaccature all'interno della Ferrari, affermando che la squadra sia "estremamente unita". Binotto ha detto che l'incontro di Monaco è stata "la miglior occasione" per vedere Leclerc prima di andare in Austria e che i due hanno riso delle voci di divisione a Maranello.

"Abbiamo cenato assieme e abbiamo riso di quello che abbiamo letto sui giornali, perché sapevamo che era completamente sbagliato", ha dichiarato Binotto. "Siamo stati molto felici di incontrarci, di discutere e di andare avanti, essere costruttivi su quelli che possono essere gli scenari e le migliori possibilità per noi di essere forti nelle gare successive".

Giovedì scorso Leclerc ha detto che Binotto si era inizialmente arrabbiato vedendo il suo stato d'animo dopo la sconfitta di Silverstone, ma anche che Binotto stesso ha capito le sue emozioni.

"Quando stava andando all'intervista e io stavo andando sul podio, l'ho visto così deluso che gli ho detto che non doveva, doveva sorridere, perché è un pilota fantastico, un campione", ha spiegato Binotto.

"A Silverstone ha dimostrato ancora una volta quanto sia forte, e ha fatto una gara straordinaria, non solo alla fine dopo la safety car proteggendo la posizione il più possibile, ma anche per il modo in cui ha guidato con una macchina danneggiata per tutta la durata della gara".

"Dovrebbe sorridere perché è stato sfortunato ancora una volta, ma ci saranno gare in cui potrà dimostrare di essere fantastico e di poter vincere".