F1 | Aston Martin presenta la AMR23: la diretta streaming

Gli appassionati di Formula 1 attendono con impazienza la presentazione della vettura di Fernando Alonso per la stagione 2023, e questa sera alle 20:00 l'aspetto definitivo dell'Aston Martin AMR23 che sarà affidata anche al confermato Lance Stroll. Sarà la prima vettura dello spagnolo con la squadra britannica dopo la sua partenza dall'Alpine e l'evento, che si terrà presso la fabbrica del team a Silverstone, potrà essere seguito in diretta streaming qui.

La presentazione dell'Aston Martin si terrà presso la sua sede centrale nel Regno Unito, dove mostrerà il progetto della sua monoposto per la stagione 2023 di Formula 1, a differenza di molti altri team. Ad eccezione dell'Alfa Romeo e dell'AlphaTauri (sul sito, a New York c'era la livrea sulla AT03), tutti hanno mostrato solo la livrea delle loro vetture, anche se la Haas e la Williams si sono già viste in pista. Inoltre, per quanto riguarda la Red Bull e l'Alpine, sono trapelate alcune immagini "rubate" dello shakedown che hanno completato a Silverstone.

I ragazzi in verde nutrono grandi speranze per la vettura, con il direttore tecnico Dan Fallows che ha dichiarato di aver trovato una scappatoia nei regolamenti su cui basare il proprio progetto, anche se non si saprà fino ai test in Bahrain se la sua idea darà i frutti sperati o meno.